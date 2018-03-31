Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Dursun Özbek yönetimi, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi - İSTANBUL

Dursun Özbek yönetimi, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi - İSTANBUL

- Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu - Dursun Özbek yönetiminin faaliyetleri ibra edildi - Oylamadan detaylar - Dursun Özbek'in konuşmasıGalatasaray Kulübünün mali kongresi - Eski başkan Dursun Özbek yönetiminin 2017 yılı faaliyetleri, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildiİSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, eski başkan Dursun Özbek yönetiminin 2017 yılı faaliyetleri, mali ve idari yönden ibra edildi.Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen mali genel kurulda, 22 Ocak 2018 tarihindeki olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkanlık koltuğunu Mustafa Cengiz'e kaptıran Dursun Özbek yönetiminin faaliyetleri ibraya sunuldu.Hesap döneminin 1 Ocak - 31 Aralık 2017 tarihlerini kapsaması nedeniyle Dursun Özbek yönetiminin faaliyetleri mali genel kurula konu oldu. Eski başkan Özbek ve yönetiminin hem mali hem de idari yönden ibrası, ayrı ayrı oy çokluğuyla üyeler tarafından kabul edildi.Genel kurulda son oylama ise denetleme kurulu için yapıldı ve bundan da ibra kararı çıktı.Oylama sonrası kürsüye gelen Dursun Özbek, üyelere teşekkür etti.

Toplantı Genel Kurul 

İlgili Foto Galeriler
Fotoğraflarla Beşiktaş - Alanyaspor KarşılaşmasıFotoğraflarla Beşiktaş - Alanyaspor Karşılaşması
Medipol Başakşehir - Beşiktaş Maçından KarelerMedipol Başakşehir - Beşiktaş Maçından Kareler
Trabzonspor 4-1 Yeni MalatyapsorTrabzonspor 4-1 Yeni Malatyapsor
Fenerbahçe - Galatasaray Maçının CapsleriFenerbahçe - Galatasaray Maçının Capsleri
Fotoğraflarla Fenerbahçe - Galatasaray DerbisiFotoğraflarla Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi
UEFA Avrupa Liginde son 16 turu tamamlandı!UEFA Avrupa Liginde son 16 turu tamamlandı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı