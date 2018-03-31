Dursun Özbek ve yönetimi, mali ve idari açıdan ibra edildi



- Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, yapılan oylamada oy çokluğu ile idari ve mali açıdan ibra edildi. Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıda eski başkan Dursun Özbek ve yönetimi idari ve mali ibrası için üyelere onaya sunuldu. Ayrı ayrı olarak gerçekleşen oylamada Dursun Özbek ve yönetimi oy çokluğu ile ibra edildi. Son oylama da denetleme kurulu için yapıldı ve bundan da ibra kararı çıktı.

