Dursun Özbek’ten yıprandınız mı sorusuna ‘Evet’ cevabı



- Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, bazı konularda yıprandınız mı sorusuna ‘Evet’ cevabını verdi. Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, genel kurulda yapılan oylamada oy çokluğu ile idari ve mali açıdan ibra edildi. Oylama sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, “Hiçbir zaman yanıtsız bırakmıyorum. Duygusal durumdaydım. Bütün genel kurul üyelere teşekkür ederim. Ufak olaylar dışında çok güzel genel kurul oldu” diye konuştu.

‘Çok üstünüze gelindi. Yıprandınız mı?’ sorusuna ‘Evet’ cevabını veren Dursun Özbek, 'Mayıs ayında yapılacak başkanlık seçiminde aday olacak mısınız?' sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

