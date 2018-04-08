Durmuş: “Bugün kazansak ligi bitirebilirdik”



- Samsunspor Teknik Direktörü Durmuş, "Maalesef ligin sonuna kadar ligin içinde kaldık. Bugün kazansaydık, sahamızda oynayacağımız Denizlispor maçında ligi bitirebilirdik” dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, sahalarında 0-0 berabere kaldıkları İstanbulspor maçının ardından katıldığı maç sonu basın toplantısında, “İstanbulspor maçına mutlak 3 puan parolası ile çıktık. Maalesef ligin sonuna kadar ligin içinde kaldık. Bugün kazansaydık, sahamızda oynayacağımız Denizlispor maçında ligi bitirebilirdik. Maçın başından itibaren sahada iyi bir oyun ortaya koyduk. Rakibimize pozisyon vermedik. Kazanma hırsı bizim çok efor sarf etmemize sebep oldu. Bizim için 3 puan çok önemliydi, bunu anlamayınca ne anlatırsak boş. Tabi ki futbolun meyvesi gol. Bu mücadeleye, bu hırsa rağmen gol bulamayınca maalesef kazanamıyorsun. Düşme potası içinde kaldık ve bunu damarlarımızda ve ciğerimizde hissediyoruz. 3 puan Eskişehirspor'dan öndeyiz ama burada alamadığımız galibiyeti inşallah orada alacağız. Bugün itibariyle bir avantajı daha kaybettik. Bu kadar emeğe yazık oldu. Önde 4 santrforla oynuyoruz, gol pozisyonu da buluyoruz ama iş beceriye kalıyor, son vuruşları kötü yapınca gol bulamıyoruz” diye konuştu.



