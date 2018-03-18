Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Durmuş: “Bugün hakem 3 puanımızı çalmıştır”

Durmuş: “Bugün hakem 3 puanımızı çalmıştır”

Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş'un konuşması

- SAMSUN

Basın Toplantısı Toplantı Rektör Trol 


- Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, “Hakem, bugün 3 puanımızı çalmıştır” dedi.
0-0 berabere kaldıkları Boluspor maçının ardından maç sonu basın toplantısında konuşan karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen’e ateş püsküren Besim Durmuş, “Keşke kazanabilseydik. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Biz büyük bir camiayız. Yaşam mücadelesi veriyoruz. Bütün camia, bu vücut dilini ortaya koydular. Bu camiaya herkesin saygı duyması lazım. Bu işler bu kadar kolay değil. Bu çocukların emeğini, bu şehrin hayallerini kimse çok çabuk çalamaz. Bu zamana kadar hakemlerle ilgili hiçbir şey ortaya koymadım. Hiçbir zaman geçmişi kontrol altına almaya çalışmadım. Bugün sahada bizim emeğimizin karşılığını alan bir hakem vardı. Bu bir mazeret değil, gerçektir. Hakemlerin başka takımlara karşı verdiği kararları da görüyoruz. Biz var olmaya çalışan büyük bir camiayız. Bu tavrı ortaya koymaya çalışan oyuncularımızın ve camianın emeği çalınmıştır. Çok üzgünüm. Bu enerjiyi ortaya koyduğumuz sürece kimse bileğimizi bükemeyecek. Bize herkesin saygı duyması lazım, özellikle de hakemlerin dikkat etmesi lazım. Bugün hakem 3 puanımızı çalmıştır” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Medipol Başakşehir - Beşiktaş Maçından KarelerMedipol Başakşehir - Beşiktaş Maçından Kareler
Trabzonspor 4-1 Yeni MalatyapsorTrabzonspor 4-1 Yeni Malatyapsor
Fenerbahçe - Galatasaray Maçının CapsleriFenerbahçe - Galatasaray Maçının Capsleri
Fotoğraflarla Fenerbahçe - Galatasaray DerbisiFotoğraflarla Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi
UEFA Avrupa Liginde son 16 turu tamamlandı!UEFA Avrupa Liginde son 16 turu tamamlandı!
Fotoğraflarla Beşiktaş - Bayern Münih KarşılaşmasıFotoğraflarla Beşiktaş - Bayern Münih Karşılaşması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı