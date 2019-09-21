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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Dünyanın en eski köprüsünün üzerinde futbol heyecanı

Dünyanın en eski köprüsünün üzerinde futbol heyecanı

Drone ile Taşköprü'den ve maçtan görüntüler

Futbol Maçı Beraberlik Farkındalık Aktüel 

-Maçtan aktüel görüntüler
-Genel ve detaylar

- - Dünya Barış Günü’nde 1635 yıllık Taşköprü’de futbol müsabakası ADANA

- Adana Barosu Adonis Futbol Takımı ile Adana Ampute Engelliler Futbol Takımı dünyanın halen kullanılmakta olan en eski köprüsü olan Taşköprü’de gösteri maçı yaptı. 21 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Adana Barosu Adonis Futbol Takımı ile Adana Ampute Engelliler Futbol Takımı maç oynamaya karar verdi. Farkındalık oluşturmak için ise takımlar maçı Roma İmparatorluğu döneminde 384 yılında İmparator Hadrian tarafından, mimar Auxentius’a inşa ettirilerek ’Justinian Köprüsü’ adı verilen, zamanla Taşköprü adını alan ve halen kullanılan 1635 yıllık Taşköprü üzerinde oynamaya karar verdi. Taşköprü’nün tahsisi için ise takımlar Adana Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden ricada bulundu. Müdürlükte köprünün farkındalık projesinde kullanılmasının uygun olduğuna karar vererek izin verdi. Saat 17.00’de başlayan ve 5’e 5 oynanan futbol maçı golsüz beraberlikle tamamlandı.
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