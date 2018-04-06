Dünyanın denize dolgu ilk golf sahası artık 18 çukur

-Golf oynanması

-Kadir Koçak ile röportaj



- - Samsun Golf Kulübü Başkanı Kadir Koçak:- “18 çukurlu ilk turnuva 23 Haziran’da başlayacak” SAMSUN



- Samsun Golf Kulübü Başkanı Kadir Koçak, dünyada ilk ve tek olan deniz doldurularak yapılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'nın 18 çukura çıkarma işleminde sona gelindiğini, 18 çukurlu ilk turnuvanın 23 Haziran’da yapılacağını söyledi.



Türkiye’de ilk kez bir yerel yönetim yatırımıyla faaliyete giren Samsun Golf Kulübü, Türkiye standartlarının üzerindeki alt yapısıyla büyük ilgi görüyor. Atakum sahilinde 300 dönüm açık alan üzerinde kurulu 9 çukurlu tesis, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapabilmek için 18 çukura çıkarılıyor. Saha genişliğini büyüterek 600 dönüme çıkaran Büyükşehir Belediyesi, alt yapı, çevre düzenlemeleri, engeller ve çim yerleştirme işlemlerini tamamlama aşamasına getirirken, parkurları da hazırladı. Samsun Golf Kulübü Başkanı Kadir Koçak, ilave 9 çukurlu parkurun 23 Haziran’da hizmete gireceğini açıkladı.

Bugün yapılan ulusal golf turnuvası hakkında bilgiler veren Kadir Koçak, “Dostluk Turnuvası adı altında ulusal bir turnuva düzenledik. Türkiye’de faal olan kulüpler turnuvamıza katıldı.

Turnuva ile yeni bir kulüp olan Samsun Golf Kulübü ile diğer spor kulüplerini kaynaştırmak. Bizim için çok önemli bir etkinlikti. Bizimle beraber turnuvaya Türkiye’den 3 kulüpten 60’dan fazla sporcu katıldı.

Turnuva 3 gün sürecek. Etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek. 2018 yılında birçok turnuva gerçekleştireceğiz. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de 19 Mayıs’ta yapacağımız, ‘Aslı Ne Mutlu Gençlik Turnuvası’ olacak. Turnuvanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“18 çukurlu ilk turnuva 23 Haziran’da başlayacak” 23 Haziran’da dünyaca ünlü golfçülerin katılacağı turnuva ile 18 çukurlu golf sahasının hizmete gireceğini belirten Koçak, “Bu turnuvanın ardından sahamızın 18 çukura tamamlanması nedeniyle bir açılış turnuvası düzenleyeceğiz. 23 Haziran’da yapacağımız açılış turnuvasına çok geniş bir katılım olacak. Bu turnuvaya Türkiye ve dünyadan kendini kanıtlamış önemli sporcular ve iş adamları katılacak. 9 çukuru, 18 çukura çıkarma çalışmaları hemen hemen bitti. Sahamız ekildi. Şu anda çimin kondisyonunun oturmasını bekliyoruz. Sahamız, şu anda tam anlamıyla oynama düzeyine gelmedi. Çimin tam oturmasını bekliyoruz. O yüzden Haziran ayına kadar diğer 9 çukura oyuncu çıkartmıyoruz. Haziran’dan sonra Türkiye’nin belki de en nezih sahalarından bir tanesine kavuşmuş olacağız. Sahamız 9 çukurken 300 dönümü kapsıyordu. 18 çukura çıkınca sahamızın kapladığı alan 600 dönüme çıktı” diye konuştu.

18 çukur olarak hizmete gireceği zaman 6 bin 200 metre ve 72 vuruşluk saha olarak hizmet verecek olan golf sahası ile zengin iş adamlarının ve spor turizminin şehre yönelmesi amaçlanıyor.

