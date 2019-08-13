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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Dünyaca ünlü sporcu Titarenko’dan Halfeti’de akrobasi şovu İzle

Dünyaca ünlü sporcu Titarenko’dan Halfeti’de akrobasi şovu İzle

Titarenko’nun şovu

Atmosfer Cennet Adrenalin Şampiyon Yükselen 

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-yurthaber-özelhaber-ekonomi-Titarenko

- ŞANLIURFA

- Son yılların en dikkat çeken sporlarından freerun sporunun dünyadaki en iyi temsilcilerinden biri olan Alexander Titarenko, bu kez Halfeti’de nefesleri kesti. Ukraynalı sporcu, büyük bölümü sular altında kalan Türkiye’nin tarihi cenneti Halfeti’de evlerin çatılarından ve binaların arasından atletik hareketlerle geçti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ‘Saklı Cenneti’ Halfeti, tüm doğal güzelliğiyle muhteşem bir performansa ev sahipliği yaptı. Son yılların yükselen sporlarından freerun (şehir akrobasisi) sporunun dünyadaki en iyilerinden Red Bull sporcusu Alexander Titarenko, doğal güzelliği ve büyük bölümü sular altında kalan Türkiye’nin tarihi cenneti Halfeti’de boş evlerin çatılarından ve binaların arasından akrobatik hareketlerle geçerek unutulmaz bir performans sergiledi. 2017 yılında gerçekleştirilen Red Bull Art of Motion’da şampiyon olduktan sonra adını tüm dünyaya duyuran, bu sene ise FIG Parkur Dünya Kupası’nda Fransa’da üçüncü olan Ukraynalı sporcu Titarenko, Halfeti’nin su üstünde kalan kısmı kadar su altında kalan olağanüstü güzelliğini de performansına ekledi. Titarenko, adrenalin dolu atlayışları ve cesur geçişleriyle olağanüstü görüntüler oluşturan serisini Halfeti’nin simgesi olan minareden sulara atlayarak tamamladı. “Halfeti bana ilham verdi” Halfeti’nin muhteşem atmosferinden çok etkilendiğini dile getiren Red Bull sporcusu Alenxander Titarenko, “Freerun sporcuları sanatçılar gibidir. Şehrin atmosferini hissederek ve doğasının bir parçası olarak, performansımız o şehrin kimliğini yansıtır. Benim de amacım Halfeti’de bunu gerçekleştirmekti. Halfeti’nin benzersiz tarihi dokusuna hayran kaldım ve bu bana ilham verdi. Umarım yine bir gün burda performans gösterme şansım olur” ifadelerini kullandı.
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