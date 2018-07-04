Dünya ve Avrupa kick boks şampiyonaları Türkiye'de yapılacak - ELAZIĞ Haberi
- Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası'ndan görüntü - Müsabakalardan detay - Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı'nın konuşmalarıDünya ve Avrupa kick boks şampiyonaları Türkiye'de yapılacak - Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı: - "Sporseverlere bir müjde vermek isterim. 2019 Dünya Kick Boks Şampiyonası kasım ayında Türkiye'de yapılacak" - "2020'de ilk birleşmiş şampiyona olarak Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nı da Türkiye'de yapacağız" - "2019'da Dünya Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası'nı 'point fighting', 'light contact' ve 'k1 rules' branşlarında Sırbistan'da, 2020 Dünya Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası'nı ise Hırvatistan'da gerçekleştireceğiz. Buradan bütün üniversiteli çocuklarımıza bunun müjdesini vermek istiyorum"ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "Sporseverlere bir müjde vermek isterim. 2019 Dünya Kick Boks Şampiyonası kasım ayında Türkiye'de yapılacak." dedi. Spor Genel Müdürlüğü ve Kick Boks Federasyonu ortak faaliyeti olan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası için Elazığ 'a gelen Kayıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de kick boks camiasının her geçen yıl daha da büyüdüğünü ve federasyona kayıtlı sporcu sayısının 200 bini aştığını söyledi.
Bu büyüme ile lisanslı sporcu sayısı bakımından 2017 itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 60 federasyon içerisinde ilk dörtte yer aldıklarına işaret eden Kayıcı, yine aynı tarih itibarıyla en fazla madalya alan spor branşı olduklarını dile getirdi."Bu büyük kick boks ailesini hakemiyle, antrenörüyle, idarecisiyle hep birlikte yönetiyoruz." diyen Kayıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ben sadece liderlik yapıyorum ama camianın gerçek sahipleriyle bir aile olarak yönettiğimiz için büyük bir gelişimimiz var. Tabii bunda sporcu kardeşlerimizin de çok büyük emeği var. Ayrıca sporcularımız, antrenör ve hakem arkadaşlarımızın eğitimine de çok önem veriyoruz. Örneğin milli takım kampına gelen 100 sporcudan 95'i ya üniversiteye gidiyor ya üniversiteyi bitirmiş ya da üniversiteye hazırlanan sporcu kardeşlerimiz. Camiamızın eğitim seviyesini yükseltmek için de çabalıyoruz, bu da bize başarıyı getiriyor." - Türkiye, dünya ve Avrupa kick boks şampiyonalarına ev sahipliği yapacakBu yıl Dünya Kick Boks Şampiyonası'nın İtalya'da, Avrupa Şampiyonası'nın ise 7 branş üzerinden iki bölümü ayrılarak birinin Slovenya'da, diğerinin ise Slovakya'da yapılacağını dile getiren Kayıcı, bu şampiyonalara katılacak milli sporcuların Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası ve Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası ile Elazığ 'da 4 - 11 Temmuz'da yapılacak Türkiye Kick Boks Şampiyonası sonucu toplamda en fazla puanı alacak sporcular arasından belirleneceğini aktardı.Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) nezdindeki girişimleri sonucu gelecek yıllarda uluslararası şampiyonlara Türkiye'nin de ev sahipliği yapacağını vurgulayan Kayıcı, şunları kaydetti:"Sporseverlere bir müjde vermek isterim. 2019 Dünya Kick Boks Şampiyonası kasım ayında Türkiye'de yapılacak. Ayrıca 2020'den itibaren uygulayacağımız ilk adımla Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 7 branşı iki farklı şampiyona içerisinde değerlendiriyorduk, bunu birleştirdik. 2020'de ilk birleşmiş şampiyona olarak Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nı da Türkiye'de yapacağız."Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından da kick boksun kabul gördüğüne dikkati çeken Kayıcı, "Resmi olarak açıklıyorum; 2019'da Dünya Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası'nı 'point fighting', 'light contact' ve 'k1 rules' branşlarında Sırbistan'da, 2020 Dünya Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası'nı ise Hırvatistan'da gerçekleştireceğiz. Buradan bütün üniversiteli çocuklarımıza bunun müjdesini vermek istiyorum. Bu hakikaten sporumuzun başarısıdır." diye konuştu. - Kick boksun olimpiyatlara alınması için çalışmalar sürüyorFederasyon olarak WAKO'ya üye olduklarını hatırlatan Kayıcı, kick boksun olimpiyatlara kabul edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Federasyon başkanı Salim Kayıcı, kick boksun olimpiyatlara kabul edilmesi halinde lisanslı sporcu sayısının daha da artacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:"Dünya Kick Boks Federasyonumuz Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmayla ilgili gerekli çalışmaları yapmakta, bununla ilgi gerekli başvurularda bulunmuştur. Takdir Uluslararası Olimpiyat Komitesinin yönetim kuruluna aittir. Komite tarafından tanınırsak daha sonra büyük bir ihtimalle iyi bir çalışma sonucunda da Uluslararası Olimpiyat Komitesine bağlı olimpiyat oyunlarına gireceğimizi düşünüyorum."