Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dünya Snooker Şampiyonası başladı - ANTALYA

Dünya Snooker Şampiyonası başladı - ANTALYA

- Uluslararası Snooker Federasyonu (IBSF) tarafından düzenlenen Dünya Snooker Şampiyonası - Sporcuların müsabakaları - Türkiye Bilardo Federasyonu Snooker Direktörü Muhammed Leysi'nin konuşması - Milli Sporcu Murat Teker'in konuşması - Milli Sporcu Mehmet Kürkçü'nün konuşması - Milli Sporcu Yılmaz Şenel'in konuşmasıDünya Snooker Şampiyonası başladı - Antalya 'da düzenlenen şampiyonaya, 43 ülkeden 240 sporcu katılıyorANTALYA (AA) - Uluslararası Snooker Federasyonu (IBSF) tarafından Antalya 'da düzenlenen Dünya Snooker Şampiyonası başladı.
Türkiye Bilardo Federasyonu Snooker Direktörü ve Uluslararası Bilardo ve Snooker Federasyonu Oyuncular Komitesi Başkanı Muhammed Leysi, Manavgat ilçesinde düzenlenen şampiyonada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 Dünya Snooker Şampiyonası'nın Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini söyledi.

Bu organizasyonu ev sahipliği yapmak için çok çalıştıklarını belirten Leysi, yaklaşık bir yıldır organizasyon için hazırlandıklarını söyledi.

Türkiye'nin 3 bant ve pool bilardoda büyük başarıları olduğunu aktaran Leysi, "Snooker Türkiye'de yeni yeni başladı.
Yeni başlayan bir spor için zamana ihtiyacımız var. Umarım 4 - 5 senede biz de iyi bir seviyeye gelerek başarı elde edebiliriz. Şampiyonaya 43 ülkeden 240 sporcu katılıyor."dedi.
Milli sporcu Murat Teker de, seviyeyi yukarı çıkarmak için çok çaba sarf ettiklerini, şampiyonada elinden geleni yapmaya çalışacağını ifade etti.
Milli sporcu Mehmet Kürkçü ise hedeflerinin ülkeyi en iyi şekille temsil etmek olduğunu dile getirdi.Toplam 60 bin dolar para ödülünün dağıtılacağı şampiyona, 9 Kasım Cumartesi günü yapılacak final maçları ve ödül töreniyle sona erecek

Ödül Töreni Para Ödülü Şampiyon Bilardo Rektör 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Dünya Şampiyonu Ralph Eckert'ndan Bilardo ŞovuDünya Şampiyonu Ralph Eckert'ndan Bilardo Şovu
Türkiye Pool ŞampiyonasıTürkiye Pool Şampiyonası
Kırmızı Halıda Şıklık YarışıKırmızı Halıda Şıklık Yarışı
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Kadıköyde Gol Yağmuru!Kadıköyde Gol Yağmuru!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi OlduCumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı