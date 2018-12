Dünya Şampiyonu Vakıfbank, yurda döndü Video

-takım eğlenirken görüntü

-toplu fotoğraf çekilirken görüntü

-kaptan ve başkan ile röp

-detaylar



( İSTANBUL )-Dünya Şampiyonu Vakıfbank’a havalimanında coşkulu karşılama İSTANBUL



- Çin'de düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Brezilya temsilcisi Minas’ı 3-0 yenerek Dünya Şampiyonu olan Vakıfbank, yurda döndü. Havalimanında Şampiyon takımı taraftarlar ve kulüp yöneticileri karşıladı. FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'ü 25-23, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü unvanını alan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Türkiye’ye döndü. Şampiyonu, takım yöneticileri ve sporcuların aileleri, havalimanı çıkışında bando eşliğinde karşıladı. Coşkulu karşılamaya gelenler takım lehinde tezahüratlarda bulundu. Takıma çiçek takdim edilirken, oyuncular bir süre çalınan bando eşliğinde eğlendi. Daha sonra takım ve yöneticiler toplu fotoğraf çektirdi. “Oraya kazanmaya gittik” Üçüncü kez kupayı Türkiye’ye getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren takım kaptanı Melis Gürkaynak, “Üçüncü kez kupayı ülkemize getirdiğimiz için gerçekten çok mutluyuz, çok gururluyuz. Çok çalıştık, oraya kazanmak için gittik. Ben her zaman söylüyorum, Vakıfbank’ta oynayan her sporcu şampiyon olmak için oynuyor. Ben antrenörlerimize ve menajerlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Şampiyon olmak için her imkanı sunuyorlar, biz sahaya çıkıp mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Kupayı kazanmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Vakıfbank Takımı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Demiren, “Allah’a şükürler olsun emeklerimizin karşılığını verdik, ülkemize yakıştığını düşünüyorum” dedi.

Son altı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü kez (2013, 2017, 2018) şampiyon olan sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı olmayı başardı. Bu şampiyonlukla VakıfBank, "Türkiye'nin uluslararası alanda en başarılı takımı" unvanını da perçinledi.