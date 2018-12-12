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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dünya Şampiyonu VakıfBank, basınla buluştu Haberi

Dünya Şampiyonu VakıfBank, basınla buluştu Haberi

Vakıfbank Kulüp Başkanı Osman Demren'in konuşması

Voleybol Takımı Kadın Voleybol Takımı Uluslararası Basın Mensupları Sosyal Sorumluluk 

-Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan'ın konuşması
-Vakıfbank Genel Menajeri Pelin Yüce Falay'ın konuşması
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- VakıfBank, basınla buluştu İSTANBUL

- Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen 2018 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda zirveye çıkarak üst üste 2. kez, toplamda ise 3. kez Dünya Şampiyonu olan VakıfBank, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen medya gününde, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve oyuncular hazır bulundu. Kulüp Başkanı Osman Demren, bir kez daha böyle büyük bir kupanın Türkiye'ye gelmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "VakıfBank, mücadele ettiği her alanda şampiyonluk için yarışıyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek gibi temel bir amacımız bulunuyor. VakıfBank bu kupayı dünyada 3 kez kazanan tek kulüp durumunda. 32 yaşında genç bir kulübüz. Bu kadar başarıyı sağladığımız için mutluyuz. Ülkemizi uluslararası alanda en iyi temsil eden kulübüz. Kalitede ısrar ediyoruz. Bunu ısrarlı şekilde yönetiyoruz. Altyapımıza değer veriyoruz. 14 oyuncumuz var, bunların 10'u yerli. Bu yerli oyuncuların 7'si direkt altyapıdan geldi. Diğer isimler de erken yaşta aramıza katıldı.
Altyapıdaki her oyuncu bir gün A takımın parçası olma hedefiyle oynuyor. Altyapıda dünyanın en iyi ekipleriyle çalışıyoruz. Başka türlü başarıyı daim kılamazsınız" açıklamasını yaptı. Demren, Çin'deki dostlara da teşekkür ederek, "Bütün oyuncularımız sanki Türkiye'de oynuyormuş gibi hissetti ve büyük bir destekle karşılaştı" diyerek sözlerini tamamladı. Mehmet Emin Özcan: "Takımımız bir voleybol efsanesidir" VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, çok mutlu bir gün yaşadıklarını söyleyerek, "Bu mutluluğu yaşattıkları için büyük VakıfBank ailesi adına kendilerine teşekkür ediyorum. Güçlü Türkiye'nin lider bankası olma vizyonumuzla ülkemizin dört bir köşesinde, 81 ilde, 946 şubemiz ve yurt dışı temsilciliklerimizle ülkemizin yanında güç olmaya devam ediyoruz. Bir banka olmanın çok ötesinde topluma karşı duyduğumuz sosyal sorumluluk bilinciyle önemli yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz. Dünyada kadın voleybolunun başarılı takımı olma unvanını yıllardır gururla taşıyoruz. 32 yılda üçü dünya, dördü Avrupa, 10'u Türkiye Ligi şampiyonluğu olmak üzere sayısız başarılarıyla, 73 maçlık galibiyet serisiyle adını rekorlar kitabına yazdıran kadın voleybol takımımız hiçbir tartışmaya mahal olmayacak şekilde voleybolda bir dünya efsanesidir. Voleybolla tanıştırdığımız binlerce Türk sporcuyla voleybolun arkasında güç olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bankamızda olduğu gibi spor kulübümüz de sürdürülebilir başarıyı hedefliyor. Adımlarımızı ona göre yapıyoruz" dedi.
Pelin Yüce Falay: "Doğru adımları attık" VakıfBank Genel Menajeri Pelin Yüce Falay ise çok büyük bir aile olduklarının altını çizerek, "Çok değerli iki oyuncumuz Gözde ve Naz, takımda değil. Onların yerine altyapımızdan yetişen, pırlanta gibi oyuncularımızı dahil ettik. Bu sene çok büyük favori olmadığımız düşünüldü. Genç oyuncularımıza güvenerek doğru adım attığımızı gösterdik" diye konuştu.
Açıklamaların ardından VakıfBank yönetimi, oyunculara özel basılan vakıf altını hediye etti. Medya günü toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.
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