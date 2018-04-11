Dünya şampiyonu raftingciler zirveyi bırakmak istemiyor - MUĞLA İzle
- - Rafting yarışlarından görüntüler - Milli sporcu İbrahim Kuk ile röportaj - Milli Sporcu Ali Efe Uçan ile röportajDünya şampiyonu raftingciler zirveyi bırakmak istemiyor - Japonya'da geçen yıl düzenlenen R - 6 Rafting Dünya Şampiyonası'nda Brezilya'ya ait rekoru egale edip sprint, kafa kafaya, slalom ve nehir inişi kategorilerinde şampiyonluğu kazanan 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, yeni dereceler için çalışıyor - Milli sporcu İbrahim Kuk:"Japonya'da 30 ülke karşısında İstiklal Marşı'mızı 5 kez okuttuk. Bizim için gurur vericiydi. Japonya'dakiler İstiklal Marşı'mızı ezberlediler. Bu, tarif edilemez bir duygu" - Milli sporcu Ali Efe Bucan:"Japonya'da hedefimizde tabii ki birincilik vardı ama bütün derecelerde birinci olacağımızı beklemiyordum. Bu yıl yine Rusya, İtalya ve Sırbistan'da derece almayı hedefliyoruz"MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Japonya'da geçen yıl düzenlenen R - 6 Rafting Dünya Şampiyonası'nda Brezilya'ya ait rekoru egale edip şampiyonluğa ulaşan 19 Yaş Altı Erkek Rafting Milli Takımı, zirveden inmek istemiyor.Miyoshi - Tokushima şehrinde Ekim 2017'de 22 ülkeden 72 takım ve 650 sporcunun katılımıyla düzenlenen R - 6 Rafting Dünya Şampiyonası'nda yarışan; sprint, kafa kafaya, slalom ve nehir inişi klasmanlarında 1000 tam puanla şampiyonluğu kazanarak Brezilya'ya ait rekoru egale eden 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.Onur Memeoğlu, Okan Günak, Doğuş Önçırak, Tarık Gürsoy, Metin Can Babuç, İbrahim Kuk ve Ali Efe Bucan'dan oluşan 19 Yaş Altı Rafting Milli Takımı, bu yıl düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda da zirvede yer almayı hedefliyor.Milli sporculardan İbrahim Kuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'te Avrupa şampiyonu ve 2016'da Avrupa ikincisi olduğunu, geçen yıl ise Japonya'da dünya şampiyonu olan kadroda yer aldığını söyledi.
Brezilya'ya ait rekoru egale ederek 19 yaş altı erkekler klasmanında dünya şampiyonluğuna ulaştıklarını aktaran İbrahim, büyük bir başarıya imza attıklarını belirtti. - "İstiklal Marşı'mızı ezberlediler"Elde ettikleri derecenin kendileri için inanılmaz olduğunu dile getiren İbrahim "Japonya'da 30 ülkenin karşısında İstiklal Marşı'mızı 5 kez okuttuk. Bizim için gurur vericiydi. Japonya'dakiler İstiklal Marşı'mızı ezberlediler. Bu tarif edilemez bir duygu. Biz orada heyecandan titredik. Çünkü artık orada dünyanın en iyisisin ve tüm dünyada artık senden iyisi yok." diye konuştu. Raftingin zorlu parkurlarda yapılan heyecan dolu bir doğa sporu olduğunu belirten İbrahim, "Doğa sporu olduğu için biraz zor ama çok eğlenceli. Adrenalin çok yüksek. Dalgalarla ve suyla iç içesin. Su bizim için yaşam, hayat demek. Yaklaşık 8 yıldır bu sporu yapıyorum. İyi bir hazırlık ve kamp çalışmalarının ardından dünyanın en iyisi olduk. Ülkemizin bayrağını daha yükseklere taşımak için bundan sonra daha da çok çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu. - "Rafting artık olimpiyat yolunda ilerliyor"Yurt dışı yarışlarına katılmak için 2 ay kamp yaptıklarını anlatan İbrahim, şunları kaydetti:"Ülkemizde daha önce yapılan yarışlara yurt dışından fazla katılım olmuyordu ama artık öyle değil. Ülkemizde yapılan şampiyonalara da yurt dışından çok sayıda takım geliyor. Biz de aynı şekilde bütün yarışlara katılıyoruz. Türkiye'de artık rafting gelişiyor. Bu anlamda çok önemli ve çok zorlu parkurlar var. Rafting, turizmle de iç içe olması nedeniyle ülkemizde artık en önemli spor branşlarından biri. Turizmin de kalbi raftingle atıyor. Rafting artık olimpiyat yolunda ilerliyor. Bizim Dalaman'da yaptığımız şampiyonadaki bir yarışma olimpiyat disiplinini belirleyecek. Allah'ın izniyle önümüzdeki olimpiyatlara biz de katılarak önemli dereceler elde edeceğiz." - Ali Efe: "Bu yıl yine derece hedefliyoruz"Milli sporcu Ali Efe Bucan ise amcasının milli takım antrenörü olması nedeniyle rafting yapmaya başladığını söyledi.
Raftingin macera ve aksiyon dolu, çok keyif aldığı bir doğa sporu olduğunu vurgulayan Ali Efe, şöyle konuştu:"Yarışlarda en çok heyecanlandığım son 10 saniye kısmı var, orada kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor. Düzce'de bir aylık kamp çalışmalarının ardından Japonya'da Dünya Şampiyonası'na katıldık. Japonya'da hedefimizde tabii ki birincilik vardı ama bütün derecelerde birinci olacağımızı beklemiyordum. Orada bütün dallarda birinci olup kürsüye çıkmak ve tüm ülkelerin önünde bayrağımızı göndere çektirip 5 defa İstiklal Marşı'nı dinletmek çok gurur vericiydi. Bu yıl yine Rusya, İtalya ve Sırbistan'da derece almayı hedefliyoruz."