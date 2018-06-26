"Dünya şampiyonu olmak istiyorum" - ZONGULDAK - Milli boksörden detaylar - Milli boksör ile röportaj"Dünya şampiyonu olmak istiyorum" - Son olarak Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ikinci olan milli boksör Elif Güneri, hayalini kurduğu dünya şampiyonluğuna bu kez sahip olmak istiyor - Elif Güneri:"Avrupa Şampiyonası'nda ülkeme tekrar bir altın madalya kazandırmak istiyordum ama nasip olmadı. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı istiyorum"ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ikinci olan milli sporcu Elif Güneri, çok istediği dünya şampiyonluğunu Hindistan'da elde etmek istiyor.Hedeflerine ulaşabilmek için azimle yumruk salladığı ringlerde Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü bulunan Elif, kasım ayında Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi amaçlıyor.Elif Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ve Avrupa Şampiyonası'na bir numaralı seribaşı olarak katıldığını hatırlattı.Şampiyonada üç maça çıktığını anlatan Elif, "İlk karşılaşma çok çekişmeliydi ve çok iyi bir skorla kazandık. İkinci turda daha önce Dünya Şampiyonası'nda yendiğim Ukraynalı boksör vardı. O maç biraz daha strateji müsabakasıydı. O maçı da çok rahat geçtik. Finali Rus rakibimle yaptım fakat 4 - 1 kaybettim, yani 5 hakemden biri bana, 4'ü Rus'a puan verdi. Tempolu, güzel ve akıl dolu oyunları olan bir maçtı. Bizim olabilecek bir maçtı ama nasip olmadı. Nasibimizde Avrupa ikinciliği varmış." ifadelerini kullandı.Tekrar zirveye çıkmak için daha çok çalışacağını vurgulayan Elif, "Açıkçası hatayı kendimizde aramamız lazım çünkü daha çok çalışabilirdik, maçı hakemlere bırakmayabilirdik. Bunlar bize tecrübe oldu. Buradan anlayacağımız ve çıkaracağımız en büyük ders, benim için daha çok çalışmak olmalı." değerlendirmesinde bulundu.Bu yıl kendisinin çok büyük psikolojik bir savaştan çıktığını ifade eden milli boksör, şubat ayında lösemiden kız kardeşini kaybettiğini, psikolojik olarak iyi olmadığını ve sürekli ailesini düşündüğünü kaydederek, "Ülkeme tekrar bir altın madalya kazandırmak istiyordum ama nasip olmadı. Şimdi biraz daha topladım. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı istiyorum." şeklinde konuştu. - "Kariyerimde dünya şampiyonluğum yok"Elif Güneri, dinlenme döneminde olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"Bir hafta daha ailemle zaman geçirdikten sonra kaldığımız yerden daha tempolu devam edeceğim. Bu sefer antrenmanların yanında eksikliklerimize bakacağız. Maç ve antrenman videolarımız elimizde, onları seyredeceğiz. Eksikliklerimiz, hatalarımız ne ise o doğrultuda çalışacağız. Önümüzde 2 ay var, 2 ayın sonunda İstanbul'da uluslararası bir turnuva var. O turnuvada boy göstereceğiz. İki ayı çok iyi değerlendirirsek ülkemde şampiyon olmak istiyorum. Kasım ayında da Dünya Şampiyonası var. Kariyerimde dünya şampiyonluğum yok ve ben dünya şampiyonu olmak istiyorum."Şampiyonaların masraflı organizasyonlar olduğunu belirten milli boksör, şampiyonalara hazırlanmanın maddi ve manevi süreç aldığını vurgulayarak, bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan ailesine, antrenörüne ve sponsorlarına teşekkür etti.