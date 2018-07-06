Dünya şampiyonu güreşçiye çoşkulu karşılama - MERSİN Haberi
- Belediye ziyaretinden genel ve detay görüntüler - Başkan Burhanettin Kocamaz, sporculara altın takarken - Hamza Alaca ile röportaj - Hamza Alaca'nın babası ile röportaj - Genel ve detaylar Dünya şampiyonu güreşçiye çoşkulu karşılama - Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde altın madalya kazanan Hamza Alaca, memleketi Mersin 'de coşkuyla karşılandı - Dünya Şampiyonu Alaca: - "İstiklal Marşı'mızı dünyaya dinletmek çok heyecan ve gurur verici. Altın madalya kazandığım için çok mutluyum"MERSİN (AA) - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde altın madalya kazanan Hamza Alaca, memleketi Mersin 'de coşkuyla karşılandı.Dünya şampiyonu Alaca'nın ailesi ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri, şampiyon güreşçiyi Adana Şakirpaşa Havalimanı'da davullarla karşıladı.Hamza Alaca, burada yaptığı açıklamada, çok duygulandığını ifade etti. Dünya Şampiyonu olmayı beklediğini anlatan Alaca, "İstiklal Marşı'mızı dünyaya dinletmek çok heyecan ve gurur verici. Altın madalya kazandığım için çok mutluyum. Yarışmada atmosfer çok yüksekti. Hocalarımız da başaracağımıza inanıyorlardı. Rakiplerimi yenerek Allah'a şükür altın madalyayı ülkemize kazandırdım. Şampiyon olacağıma inanıyordum ve bana inanan herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu. Merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'ndeki babaevine giden Alaca, burada da havai fişeklerle ve sevinç gösterileriyle karşılandı.Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, daha sonra kendisini ziyaret eden güreşçiye tam altın hediye etti.