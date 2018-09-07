'Dünya Ralli Şampiyonası'nı canlı izlemek paha biçilmezdir' - İSTANBUL İzle
"Dünya Ralli Şampiyonası'nı canlı izlemek paha biçilmezdir" - İSTANBUL - Milli rallici Yağız Avcı ile röportaj"Dünya Ralli Şampiyonası'nı canlı izlemek paha biçilmezdir" - Milli rallici Yağız Avcı: - "Bu yarış sadece sportif olarak değil, ülke tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor" - "Marmaris'teki yarışın Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki birçok yarıştan güzel olacağını düşünüyorum" - "Bu sene hedefimiz 6. kez Türkiye Ralli şampiyonluğunu kazanabilmek" - "Ralli, bizim yapımıza Formula 1'den daha uygun"İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Türkiye Ralli Şampiyonası'nda lider durumda bulunan ralli pilotu Yağız Avcı, Muğla'da Türkiye Rallisi adıyla 13 - 16 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Ralli Şampiyonası'nı canlı izlemenin sporseverler için unutulmaz olacağını söyledi.
Red Bull sporcusu Yağız Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Şampiyonası'nın 5. ayağının da Dünya Ralli Şampiyonası içinde koşulacağını belirterek, "Dünya Ralli Şampiyonası'nda 3 isim birbirine çok yakın. Ford takımından Sebastien Ogier, Hyundai'den Thierry Neuville ve Toyota'dan Ott Tanak var. Marmaris tüm takımlar için yeni bir parkur. Hangi araç ve pilota daha çok uyacak, bu yarış içinde belli olacaktır. 5 - 6 pilot arasında kazananın zor belli olacağı bir yarış izleyeceğiz. Yarışın olmadığı dakikalarda da birçok aktivite olacak. Dünya Ralli Şampiyonasını canlı olarak izlemek yarışseverler için paha biçilmezdir." ifadelerini kullandı.Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye'de son olarak 2010'da koşulduğunu hatırlatan Avcı şöyle konuştu:"Sekiz yıl aradan sonra federasyon başkanı Serkan Yazıcı'nın da çabalarıyla şampiyona yeniden Türkiye'ye kazandırıldı. Bu yarış sadece sportif olarak değil, ülke tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor. Turizm açısından da ciddi katkıları olacaktır. Takımlar, seyirciler ve medya gelecek. Hem pistin yapısı hem de doğal güzelliği açısından çok güzel bir yarış. Marmaris'teki yarışın Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki birçok yarıştan güzel olacağını düşünüyorum. Pilotların da hoşuna gidecektir. Daha önce Antalya'da yapılan yarış kadar otomobilleri hırpalamayacak ve araçların ortalama süratleri yüksek olacaktır. Umarım sürekliliği de sağlanır. İleride Dünya Ralli Şampiyonası'nda Türk pilotu sürekli olarak görmek de bizim için çok iyi olacaktır." - "Hedefimiz 6. kez Türkiye Ralli şampiyonluğunu kazanabilmek"Türkiye Şampiyonası'nda ilk 4 yarışın 3'ünü kazanan ve 69,5 puanla lider durumda bulunan Ford Motorsport Turkey pilotu Yağız Avcı, "Bizim için sezona iyi bir başlangıç oldu. Co - pilot tarafında önemli bir değişiklik yaşandı. Bazı yarışlarda Onur Vatansever bazı yarışlarda da kariyerimize birlikte başladığımız Ersan Alkır'la yarışıyoruz. Ama kolay adapte olduk. Ekibimizi önceden tanıyorum, daha önce 4 yıl çalıştığımız ve önemli başarılar elde ettiğimiz takımımızla yeniden bir aradayız. Otomobil sorunsuz çalışıyor. Kalan 3 yarışı da en iyi şekilde tamamlamaya çalışacağız." şeklinde konuştu. Türkiye Ralli Şampiyonası'nı son olarak 2016'da kazandıklarını aktaran Yağız Avcı, "Geçen sene de Avrupa Ralli Kupası'nı kazandık. Bu sene hedefimiz 6. kez Türkiye Ralli şampiyonluğunu kazanabilmek. Daha önce yapılmış bir şey değil. Şu an iyi bir konumdayız ama puan farkı çok fazla değil." sözlerini kullandı. - "Ralli, bizim yapımıza Formula 1'den daha uygun"Motor sporlarının en çok izlenen branşı olan Formula 1 ile ralliyi kıyaslayan Avcı, "Ralli, bizim yapımıza Formula 1'den daha uygun bir konsept. Halk daha fazla pilotlarla iç içe olabilecek, araçları daha yakından izleyebilecek. Biraz daha zor tabii ki, canlı izlemek için etaplara gitmek gerekiyor. Servis alanına isteyenler gelip pilot ve araçları görebilir." ifadelerini kullandı.Yağız Avcı, aktif spor hayatından sonra da yeni pilotların yetişmesi için projeleri olduğunu da sözlerine ekledi.