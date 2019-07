Dünya Ralli Şampiyonası’na hazırlıklarda sona yaklaşıldı

-açıklamalar



- MUĞLA



- 155 ülkede yayınlanan ve 800 milyon kişiye ulaşan Dünya Ralli Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Rallisi 12-15 Eylül tarihleri arasında Muğla’da yapılacak. Türkiye Rallisi için çalışmalarda sona yaklaşıldı. Dünya Ralli Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Rallisi 12-15 Eylül tarihleri arasında Muğla’da yapılacak. Türkiye Rallisi için çalışmalarda sona yaklaşıldı. Organizasyon ile ilgili bilgi ve akreditasyon toplantısı, Siteler Mahallesi’nde bulunan Grand Yazıcı Club Turban Otel'de yapıldı. Toplantıda Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, TOSFED Başkan vekili Nisa Ersoy ve Türkiye Rallisi Yarışma Direktörü Murat Kaya organizasyonla ilgili basına bilgi verdi. “Ralli dünyada 800 milyon kişiye ulaşıyor, 155 ülkede canlı yayınlanıyor” Türkiye Rallisi’nin ülke tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten Başkan Üçlertoprağı, "Onursal Başkanımız Serkan Yazıcı başkanlığında geçen yıl çok iyi bir ralli ortaya çıkarttık. Kendisi bize her zaman katkı ve destek sunuyor. Kendisinin tecrübesinden her zaman faydalanacağız. Türkiye Rallisi ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli. Çalışmalarımız titizlikle yürütüyoruz. Rallide son düzlüğe giriyoruz. Bundan sonra her gün sayımız artacak. Organizasyon haftasında bin 300 kişiye ulaşmış olacağız. Rallinin turizme katkısı çok büyük. Geçtiğimiz yıl gözetmenlerimizin konaklaması için 100 lira öderken bu yıl 170 lira ödeyeceğiz. Rallinin turizme ve Marmaris'e katkısı olacağını düşüyorduk. Organizasyona da maliyetinin artacağını düşünmemiştik. Ama olsun bölgemizin seviyesi yükselsin. Özellikle bu yıldan sonra bölgede fiyatların daha da artacağını düşünüyoruz. Bölge tanıtımı daha artacak. Ralli dünyada 800 milyon kişiye ulaşıyor. 155 ülkede canlı yayınlanıyor" dedi.

Nisa Ersoy: "Geçen yıl 22.5 ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırdık" Çevre dostu bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirten Başkanvekili Nisa Ersoy, "Geçen yılki Türkiye Rallisi'nde 22.5 ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırdık. Çevresel katkı sağladık. Bu yıl daha da çevreci olacağız. Çalışanlarımız çevre konusunda daha bilinçli olacak. Spor Bakanlığımız ile gönüllü çevrecilerimiz de görev yapacak. Atık toplayıp bilinçlendirme yapacaklar. 15 Eylül Dünya Çevre Günü bizimde rallinin son günü, biz de özel projeler hayata geçireceğiz. Geçen yıl organizasyonumuz çok başarılıydı bu senede devam edecek" diye konuştu.

Murat Kaya: "Çiçekli etabını da ters yöne çevirdik" Yarışma Direktörü Murat Kaya ise, “Geçen yılki ralliden Ovacık etabını çıkartıp yerine Datça Kızlan etabını devreye aldık. Çiçekli etabını da ters yöne çevirdik. Ula etabı kısaltılıp daha kompak hale getirdik. Ralli severler dünyaca ünlü pilotlardan yat limanında imza alabilecek fotoğraf çektirebilecekler. 20:08’de seyirci etabımız start verecek. 13 Eylül Cuma günü İçmeler, Çetibeli ve Ula etaplarımız start alacak. Bunlar geçen yıl ki etaplarımızın benzerleri olacak. İçlerinde ufak tefek değişiklikler yaptık. Bazı etaplar kısaldı bazılarının yönleri değişti. 14 Eylül Cumartesi günü Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etaplarımız start alacak. 15 Eylül Pazar günü de Gökçe, Çiçekli ve Marmaris etapları ile birlikte ralli son bulacak" ifadelerini kullandı.