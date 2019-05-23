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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dünya Rafting için Tunceli'ye geliyor

Dünya Rafting için Tunceli'ye geliyor

Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı'nın açıklaması

Su Sporları Toplantı Şampiyon Uluslararası Uluslararası Organizasyonlar 

-Salondan detaylar

- - Türkiye'de ilk defa, Avrupa'da ise 12 yıl aradan sonra Tunceli'de düzenlenecek olan Dünya Rafting Şampiyonası'na, 20 ülkeden 60 takım katılacak TUNCELİ

- Türkiye'de ilk defa Tunceli'de 8-13 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Rafting Şampiyonası'na 20 ülkeden 60 takım katılacak. Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, Tunceli'de yapılacak olan şampiyonaya ilişkin valilik toplantı salonunda bilgi verdi. Yardımcı, "Şampiyonada toplam 20 ülke, 60 takımdan 800 kişiyi ilimizde misafir edeceğiz. Bunun dışında organizasyonu seyretmek isteyen, gelmek isteyenleri de internet, elektrik ihtiyaçlarını karşılayıp otel konforundaki çadırlarda misafir edebiliriz" dedi.
"Tunceli uluslararası su sporları merkezi haline gelecek" Şampiyonaya dünyanın su sporları alanında en iyi ülkelerinden katılım olacağını vurgulayan Yardımcı, "Fransa, Rusya, İspanya, Kazakistan, Çin, Bulgaristan, Hindistan gibi ülkeler katılacak. Bu şampiyonada iyi bir sınav vermemiz halinde artık Tunceli sırf rafting değil su sporlarında uluslararası organizasyonlar merkezi haline gelecek" diye konuştu.
Son 12 yılda Avrupa ülkelerinde Dünya Rafting Şampiyonası düzenlenmediğini hatırlatan Yardımcı, "Bu şampiyonayı Tunceli'ye alırken Avrupalılar, Avrupa bir Dünya Şampiyonası aldı dediler" ifadelerini kullandı. Şampiyona programının da netleştiğini söyleyen Yardımcı, hazırlıklara devam edildiğini kaydetti.

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