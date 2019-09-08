Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Dünya Motokros Şampiyonası sona erdi

Dünya Motokros Şampiyonası sona erdi

-final yarışından detay

Yarış Ödül Töreni Karahisar Şampiyon 

--Ödül töreninden görüntü

- AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası final yarışının ardından düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayağında, Dünya Gençler Şampiyonası (MX2) ile Dünya Şampiyonası (MXGP) final yarışları gerçekleştirildi.
Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda, Dünya Gençler Şampiyonası (MX2) 34.09'luk derecesi ile Jorge Prado ilk sırayı aldı. Mücadelede 34.19'luk derecesi ile Tom Vialle ikinci ve 34.21'lik derecesi ile Roan Van De Moosdijk üçüncü oldu. Dünya Şampiyonası (MXGP) 35.07'lik derecesiyle Jeffery Herlings birinci, 35.09'luk derecesiyle Glenn Coldenhoff ikinci ve 35.40’lık derecesiyle Tim Gajser üçüncü oldu. Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde ikinci kez düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası final yarışının ardından sona erdi. Final maçından dünya Motokrs şampiyonu, 2’incisi ve 1’üncüsüne madalya ve kupalarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.
İlgili Foto Galeriler
Kırmızı Halıda Şıklık YarışıKırmızı Halıda Şıklık Yarışı
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Millilerimiz 3 Puanı AldıMillilerimiz 3 Puanı Aldı
Galatasaraydan Görkemli İmza TöreniGalatasaraydan Görkemli İmza Töreni
Fenerbahçe:1 Trabzonspor:1Fenerbahçe:1 Trabzonspor:1
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı