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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dünya Motokros Şampiyonası'nın değerlendirme toplantısı yapıldı Haberi

Dünya Motokros Şampiyonası'nın değerlendirme toplantısı yapıldı Haberi

Burhanettin Çoban'ın açıklamaları

Yarış Dera Toplantı Karahisar 

-Bekir Yunus Uçar'ın açıklamaları
-Toplantıdan detaylar
-Genel detaylar

- İSTANBUL

- Dünya Motokros Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ın organize ettiği 18. ayak yarışlarının değerlendirme toplantısı sabah saatlerinde İstanbul'da gerçekleşti. Afyon'da gerçekleşen Dünya Motokros Şampiyonası'nın değerlendirme toplantısına, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar katıldı.
Toplantıda açıklamalarda bulunan Bekir Yunus Uçar, kurdukları hayallerin peşinden koşarak bu başarıyı yakaladıklarını belirtti ve destekleri sebebiyle Burhanettin Çoban'a teşekkürlerini iletti. Ülkelerin ciddi bir rekabet halinde olduğunu söyleyen Burhanettin Çoban ise, "Bizim şehrimizden çok vatanımıza sevdamız var. Ülkemizi dünyadaki hangi alana gücümüz yetiyorsa onda öne çıkarmanın mücadelesine girdik" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından katılımcılara plaket takdimi gerçekleştirildi.

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