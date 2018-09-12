Dünya Motokros Şampiyonası - İSTANBUL

- Detaylar - Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin ÇobanDünya Motokros Şampiyonası - Organizasyonun Afyonkarahisar'da yapılan 18. ayak yarışlarının değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiİSTANBUL (AA) - Dünya Motokros Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ın ev sahipliği yaptığı 18. ayak yarışlarının değerlendirme toplantısı yapıldı.Çırağan Sarayı'nda yapılan toplantıya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar katıldı. Toplantı, organizasyonla ilgili hazırlanan slayt gösterisiyle başladı. Burada açıklamalarda bulunan Bekir Yunus Uçar, kurdukları hayallerin peşinden koşarak bu başarıyı yakaladıklarını söyledi.
Uçar, destekleri sebebiyle Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a da teşekkür etti.Burhanettin Çoban ise ülkelerin ciddi bir rekabet halinde olduğunu belirterek, "Bizim şehrimizden çok vatanımıza sevdamız var. Ülkemizi dünyadaki hangi alana gücümüz yetiyorsa onda öne çıkarmanın mücadelesine girdik." diye konuştu. Konuşmaların ardından sponsor firmalara plaket takdimi yapıldı.Organizasyon 30 Eylül'de İtalya yarışı ile tamamlanacak.