Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Dünya Motokros Şampiyonası - AFYONKARAHİSAR

Dünya Motokros Şampiyonası - AFYONKARAHİSAR

- Dünya Motokros Şampiyonası - Dünya Kadınlar Şampiyonasından görüntüler - Yarışlardan görüntüler - Kazanan yarışçının sevincinden görüntülerDünya Motokros Şampiyonası - Şampiyonanın Afyonkarahisar 'daki 17. ayağının eleme yarışında Hollandalı sporcu Glenn Coldenhoff, ilk sırada yer aldıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17. ayağında eleme yarışı yapıldı.Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda MXGP'nin eleme mücadelesinde Hollandalı sporcu Glenn Coldenhoff, 23.41.215'lik derecesiyle ilk sırayı aldı.Mücadelede 23.42.112'lik derecesiyle Hollanda'dan Jeffrey Herlings ikinci, 23.51.700'lük derecesiyle de İsviçre'den Jeremy Seewer üçüncü oldu.Organizasyonda yarın Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayağının 1. yarışı ve final mücadelesi yapılacak.Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX 2T) ve Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda (WMX) final, Dünya Gençler Şampiyonası'nda da 1. yarış ve final mücadelesi gerçekleştirilecek.

Yarış Karahisar İsviçre 

İlgili Foto Galeriler
Shaqiri'den Muhteşem Rövaşata!Shaqiri'den Muhteşem Rövaşata!
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
İsviçre Ve Belçika'da Yasİsviçre Ve Belçika'da Yas
İsviçre'de Otobüs Kazası: 28 Ölüİsviçre'de Otobüs Kazası: 28 Ölü
Millilerimiz 3 Puanı AldıMillilerimiz 3 Puanı Aldı
Galatasaraydan Görkemli İmza TöreniGalatasaraydan Görkemli İmza Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı