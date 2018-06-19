Dünya Kupası’nda ‘Sinek’ krizi!



Maç öncesi sahayı basan küçük sinekler, futbolculara zor anlar yaşattı. Yüzlerine gelen küçük sinekler sürekli elleri ile kovalayan futbolcular, komik görüntülere neden oldular. Özellikle İngiliz yıldız Raheem Sterling ' i oldukça sık rahatsız eden sinekler, en az Harry Kane ' in golleri kadar konuşuldu. Katı Tunus savunmasını açmakta oldukça zorlanan futbolcular, sahadaki sineklerden kurtulmak için de büyük mücadele verdi.

