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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dünya Kupası biletleri karaborsada - MOSKOVA

Dünya Kupası biletleri karaborsada - MOSKOVA

- Bilet arayan taraftarlardan detaylarDünya Kupası biletleri karaborsada - Rusya'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonadaki maçları izlemek isteyen futbolseverler, stat çevrelerinde bilet bulmak için umutla dolaşıyorMOSKOVA (AA) - Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası devam ederken, futbolseverlerin bilet arayışı da sürüyor.Karşılaşmalar öncesinde stat etrafına gelen biletsiz futbolseverler, ellerindeki büyüklü küçüklü, "Bilete ihtiyacım var, bilet istiyorum" yazılı kağıtlarla bilet bulabilmek için umutla dolaşıyor.Kimi futbolseverler, verebileceği rakamı da bu yazının altına ekliyor. Başkent Moskova 'daki Spartak Stadı'nda Arjantin - İzlanda karşılaşması öncesinde bir bilet için 500 dolardan, 1000 doların üzerine kadar rakamların teklif edildiği görüldü.
Bilet almak isteyenler kadar bu işten kar etmek için stat etrafına gelenler de oldukça fazlaydı. Turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine sahne olan Almanya - Meksika maçı için de Luzhniki Stadı etrafında bilet arayanların sayısı azımsanmayacak derecedeydi.Rusya'nın 11 şehrindeki 12 statla ev sahipliği yaptığı turnuva boyunca bu gibi sahnelerin artarak devam etmesi bekleniyor.

Karaborsa İzlanda Dolar Şampiyon 

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