Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu İstanbul temsilciliği açıldı

Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu İstanbul temsilciliği açıldı

DİEF İstanbul Temsilciliği açılışından görüntüler

İşaret Dili Engelli Çocuk İşitme Engelli Engelli Aday İşitme Engelliler 

-DİEF Başkanı Cemal Özkaynak'ın açıklamaları

- İSTANBUL

- Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu İstanbul Temsilciliği Esenyurt’ta açıldı. Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu (DİEF) İstanbul Temsilciliği düzenlenen törenle Esenyurt’ta hizmete girdi. Düzenlenen programa DİEF Başkanı Cemal Özkaynak ve DİEF Yüksek İstişare Kurul Başkanı Nadir Çimenova katılım gösterdi. Açılışta açıklamalarda bulunan Başkan Özkaynak, "Herkes bir engelli adayıdır. Kimin ne olacağı belli değil. DİEF olarak Türkiye’de 3 buçuk milyon işitme engellimiz var. Herkese yetişmek mümkün değil. Dünyadaki en çok gruplardan bir tanesi. Konuşana kadar kimsenin engelli olduğunu anlayamıyorsunuz. Bu çocuklar sizin bizim çocuklarımız. Zaman geçtikçe işitme engelini önlemek adına DİEF olarak insanlar bizden işaret dilini öğrenelim diyorlar. Kurs açtığımızda bundan bir sonrakinde katılalım diyorlar. Bizler sizlere gelelim. O zaman Dünya evlerinde diye projemiz var. Biz de bunu başlattık. İnternet sitesi üzerinden işaret dili videoları çektik siteye yükledik. Herkes işaret dilini siteden öğrenebilir. 9 ülkede işitme engellilerle ilgili yayınlarımız var. Kıbrıs, Ukrayna ve Romanya’da başladı.
Kıbrıs İşitme engelliler derneği de var” şeklinde konuştu.
“Devletimiz engelli çocuklarımızın yanında” Başkan Özkaynak, devletin engellilere büyük ölçüde destek verdiğini ifade ederek, “Engelli çocuklarımıza devletimiz bakıyor. Çocuğun giderleri için çocuklara maaş veriyor. Ayrıca ona bakan annesi veya kardeşi ona da çocuğuna bak diye maaş veriyor. O zaman engelli çocuğum var diye çocuğunu saklayan ailelerimiz bugün engelli çocuğunu saklamıyor. Ben de diyorum ki engelli bir çocuğunuz varsa bu sizin sınavınızdır. Allah bu sınavdan iyi şekilde geçmemizi nasip etsin. Devletimiz engelli çocuklarımızın yanında. Ahmet Bey de biz burada tesis açıyoruz tamamen engellilerin kullanabileceği şekilde tasarlandı ve burada engellilerimize yardımcı olur onlara araç dağıtırız” açıklamasını yaptı.
İlgili Foto Galeriler
Fenerbahçe Kongresi'nde GerginlikFenerbahçe Kongresi'nde Gerginlik
Nusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf ÇektirdiNusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf Çektirdi
Real Madrid - Liverpool Maçından KarelerReal Madrid - Liverpool Maçından Kareler
Fenerbahçe - Real Madrid Maçından KarelerFenerbahçe - Real Madrid Maçından Kareler
Galatasaray TT Stadında Şampiyonluğu KutluyorGalatasaray TT Stadında Şampiyonluğu Kutluyor
Göztepe-Galatasaray Maçından KarelerGöztepe-Galatasaray Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı