Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası start aldı

-Sporculardan görüntüler

-Tören görüntüler

-Vali Davut Gül'ün konuşması

-Fatma Şahin'in konuşması

-Genel ve detaylar



- - Türkiye ilk kez ‘Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor GAZİANTEP



- Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu iş birliğinde düzenlenen ‘Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası’ açılış törenin ardından yapılan ilk yarışlarla başladı.

Bu yıl 14. kez, Türkiye'de ise ilk defa düzenlenen 'Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası' açılış törenin ardından yapılan 1 kilometrelik sembolik ilk etap yarışı ile başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan şampiyonanın açılış törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Gustava Dearojo, belediye başkanları, kent protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

28 Ekim-2 Kasım 2019 tarihleri arasında devam edecek olan şampiyonada Brezilya, Çekya, Yunanistan, Macaristan, Hollanda, Polonya, Rusya, Slovakya, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve Zambiya'dan olmak üzere toplam 12 ülkeden 50 sporcu yer alacak. Türkiye'den de 9 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada sporcular 4 farklı parkurda ter dökecek. "Tüm katılımcılara başarılar diliyorum" Şampiyonanın açılışı için yapılan törende açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası’na Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ev sahipliği yapıyoruz. Ben bu şampiyonaya katılan bütün ülkelere, sporculara başarılar diliyorum. Bu organizasyonda emeği geçen Büyükşehir Belediyesi’ne, İşitme Engelliler Bisiklet Spor Federasyonu’na teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunuyorum” dedi.

"Sporcular Cumhuriyetin 96. yılı için pedal çevirecekler" Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise katılan sporcuların cumhuriyetin 96. yılı için pedal çevireceklerini vurgulayarak, “Bugün 29 Ekim, bundan 96 yıl önce bugün Cumhuriyet kuruldu. Kurtuluş Savaşı bir imanın, bir inancın, bir kahramanlığın öyküsüdür. Biz kurtuluşumuzun 100. yılına giderken onurluyuz. Cumhurbaşkanımızın himayesinde 100. yıla hazırlanıyoruz. Burada da Valimizle birlikte bir hedefimiz var. Spor kenti Gaziantep olacağız. Sporuyla yükselen Gaziantep olacağız. Bütün engelleri kaldıran Gaziantep olacağız. Dünyanın her yerinden işitme engelli bisikletçiler burada cumhuriyet için pedal çevirecekler. Sporcularımızla birlikte 96. yılımızı kutlamak için buradayız. İşitme engelli bir kardeşimiz dünyanın diğer ucundan gelip cumhuriyet için pedal çeviriyorsa bu artık Cumhurbaşkanımızın liderliğinde engellilerimizin önündeki engellerin kalktığını gösteriyor. Ben bütün sporcularımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

Törenin ardından kadın ve erkek sporcuların katılımıyla şampiyona kapsamında yer alan 1 kilometrelik sembolik ilk etap yarışları düzenlendi.





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