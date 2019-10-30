Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası başladı - GAZİANTEP Video
- Törenden detay - Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşması - Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in açıklamaları - Yarışmacılardan detay - Şampiyonaya start verilmesiDünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası başladı - Gaziantep 'te 12 ülkeden 50 işitme engelli sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyon, düzenlenen törenle start aldıGAZİANTEP (AA ) - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası, Gaziantep 'te başladı. Türkiye'nin yanı sıra ABD, Brezilya, Çekya, Yunanistan, Hollanda, Macaristan, Polonya, Rusya, Slovakya, Zambiya ve Ukrayna'dan katılan 50 sporcunun 2 Kasım Cumartesi gününe kadar toplam 200 kilometre pedal çevireceği etkinliğin başlangıcı dolayısıyla tören düzenlendi. Vali Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önündeki törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini, gençlerin de spor, sanat ve kültürle yetişerek bu değere sahip çıkması gerektiği vurgulayarak, "İşte bugün bunun bir kez daha temelleri atılıyor. Ben bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında dünyaya kahramanlığın ne olduğunu yeniden gösterdiğini ifade etti. Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın 10. ekonomisi olunabilmesi için çok çalışılması gerektiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:"Bu şehir ecdadına yakışır bir şekilde her şartta üretmeyi, her şartta cesaretle kakınmayı bilen bir şehirdir. Bugün biz 2023'e en yakın şehiriz. Dünyanın 10. ekonomisi olma hedefine hızla ilerliyoruz. Sayın Valimizle birlikte bir hedefimiz var; 'Spor kenti Gaziantep olacağız. Sporuyla yükselen Gaziantep olacağız. Bütün engelleri kaldıran Gaziantep olacağız.' dedik. Şimdi bütün dünyadan işitme engelli bisikletçiler burada. Cumhuriyet için pedal çeviriyorlar. Sporcularımızla birlikte 96. yılımızı kutluyoruz. İşitme engelli bir kardeşimiz dünyanın diğer ucundan gelip cumhuriyet için pedal çeviriyorsa, bu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nasıl engellilerimizin önündeki engellerin kalktığını bize gösteriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygıyla, minnetle, hürmetle anıyorum. Rahat uyu Atam 'gazi şehir' arkanda."Konuşmaların ardından sporcular, 1 kilometrelik sembolik ilk etap yarışına Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'ndan başladı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım