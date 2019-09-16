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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Dünya ikincisi Sümeyye Boyacı yurda döndü

Dünya ikincisi Sümeyye Boyacı yurda döndü

Sümeyye Boyacı röp.

İngiltere Gümüş Madalya Şampiyon Başkent Bronz Madalya 

-Sevilay Öztürk röp.
-Beytullah Eroğlu röp.
-Karşılamadan detaylar

- - Paralimpik Yüzme Milli Takımı yurda döndü İSTANBUL

- Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci olan Sümeyye Boyacı, İstanbul'a geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Sümeyye Boyacı, 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 50 metre kelebek finalinde ise Sevilay Öztürk, 47.35 saniyelik derecesiyle bronz madalya elde etti. Erkeklerde ise Beytullah Eroğlu, 50 metre sırtüstünde 39.84'lük derecesiyle 6.'lığı elde etti. Bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen kafile için karşılama töreni düzenlendi.
İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Sümeyye Boyacı, "İlk katıldığım şampiyonda salise farkla ikinci oldum. Bu sonuç karışık duygular yaşattı bana. Bir yandan sevindim bir yandan üzüldüm. Rakibim koluyla, benim kafamla bitişe dokunmuş olmama rağmen 0.3 salise farkla beni geçmiş oldu. Bu benim ileride daha iyi dereceler yapabileceğimi gösteriyor" dedi.
Dünya üçüncüsü Sevilay Öztürk ise, "Emeklerimin karşılığını aldım. Çok mutluyum. 2020'de birinci olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

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