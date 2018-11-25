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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları başladı - KONYA

Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları başladı - KONYA

- Olimpiyatların yapıldığı salondan görüntü - Yarışmacılardan görüntüler - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay'ın konuşmasıDünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları başladıKONYA (AA) - Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları, Konya 'da başladı.
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Selçuklu Kongre Merkezi'nde başlayan organizasyonun Konya 'da gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Şampiyonanın TSF'nin en önemli organizasyonlarından biri olduğuna değinen Tulay, şunları kaydetti:"Bu organizasyon çok önemli ve biz de gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. 39 ülkeden 46 takım yarışacak ve sonrasında da dereceler belli olacak. Organizasyon boyunca dünyanın her tarafına da canlı yayınlar yapılacak. Ayrıca bu kadar çok ülkeden bu kadar güzel katılımcıların olduğu bir organizasyonda sadece sportif olarak bir program yapmadık. Konya 'nın tanıtımı için de her türlü programı yaptık."ABD, Rusya, Hindistan gibi satranç sporunda başarılı ülkelerin sporcularının da yer aldığı organizasyonda, 39 ülke ve 46 takımdan 229 sporcu hamle yapacak. Türkiye'yi 25 sporcu temsil ediyor.Organizasyon, 3 Aralık Pazartesi günü sona erecek.

Yarış Canlı Yayın Dera Satranç Hassasiyet 

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