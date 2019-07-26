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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Douglas İstanbul'a geldi

Douglas İstanbul'a geldi

Douglas Pereira'nın gelişi

- İSTANBUL

Trol 


- Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas, siyah-beyazlılarla resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Douglas Pereira, İstanbul'a geldi. Barcelona ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki futbolcuyu İstanbul Havaalanı'nda siyah-beyazlı yetkililer karşıladı. Geçtiğimiz sezonu Sivasspor'da kiralık geçiren başarılı futbolcu, yarın sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak ve Beşiktaş'ın kampına katılmak üzere Avusturya'ya gidecek.
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