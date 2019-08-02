Dostluk ve Kardeşlik Voleybol Turnuvası’nın finali nefes kesti Video

-Müsabakadan detay

-vatandaşların ilgisinden detay

-ödüllerden detay

-belediye başkanın açıklaması



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "Dostluk ve Kardeşlik Voleybol Turnuvası" oynanan final müsabakaları ile sona erdi. Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen "Dostluk ve Kardeşlik Voleybol Turnuvası" Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında yapılan final müsabakaları ile sona erdi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün desteği ile yapılan ve toplam 11 takımın katıldığı turnuvanın final müsabakasında Satex Voleybol İhtisas ile Kadastro Voleybol takımları karşı karşıya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği turnuvada iki takımın mücadelesi nefes kesti. İzleyicilerin desteğini kesmediği müsabaka sonunda Satex Voleybol İhtisas güçlü rakibini 3-2 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Derece ile tamamlayan takımlara ödülleri Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy tarafından verildi.

Turnuva sonunda konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Birincisini düzenlediğimiz Dostluk ve Kardeşlik Voleybol Turnuvası’nın finalini yaptık. Çok keyifli bir an yaşattılar bize. Ben katılan tüm takımlarımıza ve bizi yalnız bırakmayan Safranbolulu halkımıza teşekkür ediyorum. Meydanımızı şenlikli bir hale getirdiler. Biz bunun geleneksel hale gelmesini ümit ediyoruz. Öyle de olacağına inanıyoruz. Seneye inanıyorum ki 11 takım değil 20 takım olacak. Sonradan duyup da üzülen ve keşke katılsaydık diyen gruplar oldu. Gerçekten de ismine yakışır dostluk ve kardeşlik maçları gördük” ifadelerini kullandı. Hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından turnuva sona erdi.

