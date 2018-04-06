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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
'Dörtlü Final'e kalacağımıza inanıyoruz' - İSTANBUL

'Dörtlü Final'e kalacağımıza inanıyoruz' - İSTANBUL

"Dörtlü Final'e kalacağımıza inanıyoruz" - İSTANBUL - Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic'in açıklamaları - Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic:"Baskonia serisinde şu ana kadar oynadığımızdan daha iyi oynamalıyız"İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi play - off turunda eşleştikleri İspanya'nın Baskonia takımını geçerek Dörtlü Final'e kalacaklarına inandığını söyledi.

Habertürk gazetesinin Bomonti Hilton'da düzenlediği Türkiye Spor Zirvesi'ne katılan Obradovic, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 2. sırada bitiren sarı - lacivertlilerin başantrenörü Obradovic, Baskonia eşleşmesini şöyle değerlendirdi:"Artık daha fazla ciddiyet zamanı. Baskonia sezona iyi başlayamadı. Son dönemde çok iyi toparladılar. Sezon içinde başantrenör değiştirdiler. Yeni koç geldikten sonra sadece dün Anadolu Efes'e kaybettiler. Dörtlü Final'e kalacağımıza inanıyoruz."Mental olarak çok iyi hazırlanmaları gerektiğini vurgulayan tecrübeli Sırp başantrenör, "Baskonia serisinde şu ana kadar oynadığımızdan daha iyi oynamalıyız. Maç maç ilerlememiz lazım. 48 saat arayla maçlar oynayacağız. Bütün oyuncularım, en iyi seviyede Dörtlü Final'e gitmek istiyorsa hazır olmak zorundalar. En önemlisi saha avantajından faydalanmalıyız. Taraftarımızın da takımın parçası olarak bize katkıda bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım Askon İspanya Rtürk Basın Mensupları 

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