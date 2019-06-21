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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Doğuş Balbay: 'Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum'

Doğuş Balbay: 'Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum'

Doğul Balbay'ın açıklamaları

Şampiyon Basın Mensupları 

-Detaylar

- Doğuş Balbay: "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum" İSTANBUL

- Anadolu Efes kaptanı Doğuş Balbay, şampiyonluğa uzandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde finalde Fenerbahçe Beko'yu geçerek şampiyon olan Anadolu Efes'te kaptan Doğuş Balbay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şampiyon olduklarını için çok mutlu olduklarını belirten Balbay, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Allah'a şok şükür, bugünleri gördük, aile olduk. Şampiyonluk kupası kaldırdık. Çok mutluyum, ailem yanımda, sevdiklerim yanımda. Herkese teşekkür ederim. Zor bir seri oldu ama bitti. Kutlama zamanı artık, şampiyonuz" diye konuştu.
Doğuş Balbay, şampiyonluk sevincini eşi ve yeni doğan bebeği ile yaşadı.
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