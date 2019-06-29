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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Doğu Akdeniz'in incisi' Arsuz'da festival coşkusu - HATAY

'Doğu Akdeniz'in incisi' Arsuz'da festival coşkusu - HATAY

"Doğu Akdeniz'in incisi" Arsuz'da festival coşkusu - HATAY - 3. Uluslararası Doğa ve Su Sporları Festivali'nden detaylar - Yarış pistinde düzenlenen motokros gösterisi - Arsuz Nehri'nde kano yarışı - Kortej şeklinde ilçede tur atılması - Arsuz Kaymakamı Musa Sarı'nın konuşması - Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven'in konuşması"Doğu Akdeniz'in incisi" Arsuz'da festival coşkusu - Hatay 'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen 3. Uluslararası Doğa ve Su Sporları Festivali'ne 100 kulüpten sporcular katıldıHATAY (AA) - Hatay 'ın Arsuz ilçesinde "3. Uluslararası Doğa ve Su Sporları Festivali" düzenlendi.
Arsuz Kaymakamlığı ve Arsuz Belediyesi iş birliğiyle Gözcüler sahilinde gerçekleştirilen festivale, Türkiye'nin birçok ilinden sporcular katıldı.
Doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, tüplü ve serbest dalış, off - road, yelken ve bisiklet turu gibi etkinliklerin yapıldığı festival kapsamında yarış pistinde düzenlenen motokros gösterisi ve Arsuz Nehri'nde kano yarışı renkli görüntülere sahne oldu.Ayrıca tüplü dalış yapan vatandaşlar, Doğu Akdeniz'in su altı zenginliklerini de keşfetme fırsatı buldu.Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, festivale Türkiye'nin her bölgesinden yaklaşık 100 kulüpten sporcuların katıldığını söyledi.

Arsuz'un "Doğu Akdeniz'in incisi ve medeniyetler şehri" olduğunu belirten Sarı, "Arsuz'un bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmak için bu festivali 3 yıldır düzenliyoruz. Burada bulunan 12 branştaki sporlar bütün yıl Arsuz'da eğitim veriyorlar. Arsuz ilçemiz doğa yürüyüşü için birbirinden güzel parkurlar, yamaç paraşütü sahaları, dalış okulları, bisikletçilerin, fotoğrafçıların ve motorcuların uğrak yeri." diye konuştu.
Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven de ilçenin önemli bir turistik merkez olduğunu ifade ederek, "Bundan sonraki dönemde de gittikçe daha kapsamlı etkinliklerle ilçemizi tanıtmaya çalışacağız." dedi.

Yamaç Paraşütü Yarış Pisti Medeniyetler Bisiklet Turu Festival 

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