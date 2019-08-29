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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Doğan Erdoğan: 'Fenerbahçe maçına iyi bir sonuç almak için gideceğiz'

Doğan Erdoğan: 'Fenerbahçe maçına iyi bir sonuç almak için gideceğiz'

- Doğan Erdoğan'ın açıklamaları

- Doğan Erdoğan: "Fenerbahçe maçına iyi bir sonuç almak için gideceğiz" TRABZON

Bild Nani Forma Basın Mensupları 


- Trabzonspor'un genç futbolcusu Doğan Erdoğan, Trabzonspor olarak her maça hazırlandıkları gibi Fenerbahçe maçına da hazırlanıp iyi bir sonuç almak için İstanbul'a gideceklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK'ya 2-0 mağlup oldu. İlk maçı 3-1 kazanan bordo-mavililer gruplara kaldı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğan Erdoğan, "Geçmiş oynadığımız 4 maça da baktığımızda son maç hariç ortalamanın üzerinde iyi bir performans gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Son maçın ilk yarısı hariç. Onun dışında bazen böyle süprizler oluyor. Ama bunun üstesinden gelip geri dönmeyi başarabildik. Bu maçı değerlendirmek bana düşmez. Onu hocamız ve takım içerisinde değerlendirip gelecek maça ona göre çıkarız. O yüzden benim bir şey demem olmaz. Trabzonspor olarak her maça hazırlandığımız gibi Fenerbahçe maçına da hazırlanıp iyi bir sonuç almak için gideceğiz" dedi.

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