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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Divock Origi: “Türkiye Ligi kaliteli ve tutkulu” Video

- Divock Origi: “Türkiye Ligi kaliteli ve tutkulu” Video

Liverpool'lu futbolcu Divock Origi'nin açıklamaları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Atmosfer 


- Liverpool’un forvet oyuncusu Divock Origi, Chelsea karşılaşmasının ardından konuştu.
Türkiye Ligi hakkında konuşan Origi, Süper Lig’in kaliteli ve tutkulu bir lig olduğunu ifade etti.
Chelsea’yi penaltı atışları sonucunda mağlup ederek UEFA Süper Kupa’yı kazanan Liverpool’da takımın golcü isimlerinden Divock Origi karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Süper Kupa maçının çok zor olduğunu söyleyen Origi, “Süper Kupa maçı çok zordu. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ekiplerin maçı. Bugünün sonunda biz mutlu olan taraftık” ifadelerini kullandı. “İnsanlar bizi gördüğü için mutlu oluyor” Türkiye’de atmosferin çok iyi olduğunu ifade eden Origi, “Biz burada Galatasaray’la oynamıştık. Bugün Beşiktaş Park’ta boy gösterdik. Burada olmak çok özel. İnsanlar burada sporu çok seviyor ve bizi gördüğü için çok mutlu oldular. Bu durum da bizi olumlu olarak etkiliyor. Türkiye’de herhangi bir favori takımım yok. Türkiye Ligi kaliteli ve tutkulu bir lig. Türk insanı da çok kaliteli ve iyi insanlar. Ayrıca yemekler de çok lezzetli” açıklamasını yaptı. (BM-S)
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