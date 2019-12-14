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14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Dilaver Mutlu: “Zor bir maç oynadık”

Dilaver Mutlu: “Zor bir maç oynadık”

Dilaver Mutlu'nun açıklamaları

- ADANA

Beraberlik Basın Toplantısı Toplantı Dersim 


- Menemenspor’un Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, deplasmanda 3-1 kazandıkları Adanaspor maçının ardından, “Gerçekten zor bir maç oynadık. 2 taraf için de zor oldu. Şu an 9 hafta oldu ve 6 galibiyet, 3 beraberlik aldık. İyi mücadele ediyoruz” dedi.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dilaver Mutlu, “Çok zor bir maç olacağını söylemiştik. Gerçekten zor bir maç oynadık. İki taraf içinde zor oldu. Son dakikaya kadar iki taraf da mücadele etti. Biz tüm maçlarımızı son dakikaya kadar mücadele ederek geçiriyoruz. İlk Adana Demirspor maçıyla burada seriyi başlatmıştık. Şu an 9 hafta oldu ve 6 galibiyet, 3 beraberlik aldık. İyi mücadele ediyoruz. Bütün hafta dersimize iyi çalışıyoruz. Çocuklar da sahada iyi uyguladıkları zaman netice kendiliğinden geliyor. Futbol şansının da insanın yanında olması gerekiyor. Önümüzdeki hafta Bursaspor maçına hazırlanacağız. O maçta da galip olarak atlatırsak alt tarafla aramız iyice açılacak ve rahatlayacağız. Ondan sonra önümüze başka hedefler koyarak devam etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

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