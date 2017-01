Dick Advocaat'tan Mehmet Ekici ve Aatif açıklaması

İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Advocaat'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:



' Şikayet edecek hiçbir şey yok. Her şey güzel gidiyor. Çok fazla dedikodu oluyor ve birçok isim yazılıp çiziliyor ama baktığımızda sadece 1 oyuncuyu kadromuza dahil ettik. O oyuncuların bir çoğu buraya gelmeyecek. Transfer yapmak zor. Beklentiler kolay olmayacak ama bu bizimle alakalı değil. '



' Hakemlerin yaptıkları iş çok ama çok zor. İşlerinin nasıl zor olduğunu biliyorum ve onlara saygı duyuyorum. Burada hakemleri konuşmanın iyi bir fikir olmadığını düşünüyorum. Hakemler yerine takımı konuşmak daha doğru olur. '



' Gelecek planlarımız ile ilgili olarak idari menajerimiz Hasan Çetinkaya ile çalışmalarımız sürüyor. Elimizdeki oyunculardan daha iyisini buraya getirmezsek transfer yapmanın bir anlamı olmaz. İyi oyuncular almaya çalışıyoruz ama oyuncu getirmek zor. Benim geleceğim ile ilgili şu an konuşmak için erken. '



MEHMET EKİCİ TRANSFERİ

' Mehmet Ekici'yi transfer etmek istiyoruz. Trabzonspor da Aatif'i istiyor. Ama Aatıf bu konuda kulüpten farklı düşünüyor. Ben bu kararına çok saygı duyuyorum. Kendisini anlıyorum, farklı bir durum gelişmezse burada kalacak kendisi hala çok iyi bir futbolcu. Hala bir orta saha oyuncusunda ihtiyacımız var. Mehmet Ekici gibi bir futbolcu almak istiyoruz ve kendisi burada oynamak istiyor. Burada oynamak isteyen bir futbolcunun motivasyonu yüksek olur ve fark yaratır. '



' Karavayev transferi teknik ekibin isteğiyle gerçekleşti. Çok değerli bir oyuncuyu kadromuza kattık. Çok iyi bir transfer yaptığımızı düşünüyorum. '



' Türkiye'de ilk defa çalışıyorum. Beşiktaş, Galatasaray ama özellikle Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu gördüm. '



EMENİKE'NİN GİTMESİ İYİ OLACAKTIR

' Emenike'nin başka bir kulüp bulması kendisi ve kulübümüz için daha iyi olacaktır. Şu anda Fernandao oynayabilir durumda. Robin van Persie, dedesinin rahatsızlığından dolayı Hollanda gitti ve bir kaç gün içinde gelecek. Sow da 2-3 hafta sonra aramıza katılacak. Kadroumuzda Lens var ve o da forvette oynayabilir. Emenike'nin durumunun aynısı Van der Wiel için de geçerli. Bizim bu takımda oynama arzusu olan oyunculara ihtiyacımız var. Aaatif ve Fernandao UEFA Avrupa Ligi'nde oynayabilecekler. Onları listeye dahil edeceğiz. '



' Hemen hemen gittiğimiz her şehirde çok güzel statlar görüyoruz. Çok güzel imkanlarda futbol oynayabiliyoruz. Gerçekten zorlu bir ligde oynuyoruz. Türk ligi çok güçlü bir lig. Her takım birbirini yenebiliyor. Türkiye'de gördüklerimden dolayı mutluyum. '



ŞAMPİYONLUK YORUMU VE TRANSFER GÖNDERMESİ!

' Şampiyonluk için buradayım, en önemli sebep de bu. Tabii bi kaç oyuncu daha alabilirsek... Oyun sistemimizi oyuncularımızın kalitesine göre uyguluyoruz. Tabloya baktığınız zaman bu işi doğru yaptığımızı görüyorsunuz. Sizin nasıl oynayacağınıza karar veren oyuncularınızın özelliğidir. Bizdeki durum da bu. Öndeki hızımız bizim en iyi özelliklerimizden. '



TÜRKİYE KUPASI SİSTEMİ

' Niye biz hala Türkiye Kupası'nda 2 maç oynamak zorunda kalıyoruz. Federasyon bu sistemde (Rövanşlı sistem) düzenlemeye gitmeli. Her hafta 3 maç oynayarak yolunuza devam edemezsiniz. TFF'nin yaptığı çok güzel işler var. Ama niye Türkiye Kupası'nda hala iki maç yaptığımızın açıklanması gerek. '



SALİH UÇAN KONUSU

' Salih'in fizik kondisyonunu toparlaması için iki gün yetmez. Yiğithan ile kulübümüz konuşacak. Gelecek vaadeden biri. 18 yaşında, fiziğine bakınca onu kadroda tutacağımı düşünüyorum. Salih de hala genç. 22 yaşında ve bu takımda olmak istiyorsa, her hafta oynayabileceğini göstermeli. Sadece maçlarda değil bunu antrenmanlarda da göstermeli. Kampta iyi ama bunu 3 gün yapmak yetmez. Teknik heyete oynayanlardan daha iyi olduğunu göstermeli. Genç oyuncularımız bazen oynamadıklarında bana kızıyorlar ama forma giymeleri tamamen onların elinde ' dedi.