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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
DG Sivasspor'da, Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürdü Haberi

DG Sivasspor'da, Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürdü Haberi

Antrenmandan detaylar

Öğrenciler Rektör 

-Öğrencilerin ziyareti

- SİVAS

- Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Ligde geride kalan 12 haftada 14 puan toplayabilen Demir Grup Sivasspor, ligin 13. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra hız, istasyon ve top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ise kondisyoner eşliğinde düz koşu yaptı. Antrenmanı ziyaret eden Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi öğrencileri futbolculara baklava ikram etti. Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.
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