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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Devre arasında kalp krizi geçiren futbolcu vefat etti - ZONGULDAK

Devre arasında kalp krizi geçiren futbolcu vefat etti - ZONGULDAK

- Hastane önünden detaylarDevre arasında kalp krizi geçiren futbolcu vefat etti - Zonguldak 1. Amatör Ligi Ereğli Grubu'nda Eleşlerspor ile yaptıkları maçın ilk yarısının sona ermesinin ardından fenalaşan Gülüç Belediyesporlu futbolcu Miraç Bektaş, yaşamını yitirdiZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde, Eleşlerspor - Gülüç Belediyespor maçının devre arasında kalp krizi geçiren konuk ekibin futbolcusu Miraç Bektaş hayatını kaybetti. Zonguldak 1. Amatör Ligi Ereğli Grubu'nda, ilçedeki futbol sahasında oynanan maçın ilk yarısı tamamlandığında Gülüç Belediyesporlu futbolcu Miraç Bektaş, soyunma odasına giderken fenalaştı.Ardından soyunma odasına alınan 28 yaşındaki oyuncuya ilk müdahaleyi futbolcular ve teknik ekip yaptı.Olay yerine çağrılan ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Miraç Bektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Yaşanan olay nedeniyle karşılaşma hakem tarafından tatil edildi.

İlk Müdahale Devre Arası Futbol Sahası Kalp Krizi 

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