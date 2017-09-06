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06 Eylül 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Derin Futbol'da stüdyoyu terk ettiren Kebapçı kavgası İzle

Derin Futbol'da stüdyoyu terk ettiren Kebapçı kavgası İzle

Beyaz Tv'de ekrana gelen Derin Furtbol'a Rasim Ozan Kütahyalı ve Ertem Şener'in ' Kebapçı Selahattin ' kavgası damgasını vurdu.

Ertem Şener Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz Tv Fatih Terim 


Rasim Ozan Kütahyalı'nın ' Kwebaçı Selahattin ' olayını gündeme getirmesiyle başkayan kavga Rasim Ozan'ın Ertem Şener'e anahtarlık fırlatmasıyla tavan yaptı. Ertem Şener Rasim Ozan'a tepki gösterirken ' yarın öbür gün onlar kucaklaşırlar barışırlar. ' dedi. Rasim Ozan bunun üzerine ' Selahattin Aydoğdu Fatih Terim'le barışırsa bana göre şerefsizsin. ' dedi. Bu sözler üzerine Sinan kEngin stüdyoyu terk etti.
Ertem Şener Hakkında
İstanbul 50.Yıl İNSA Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversiteyi Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde okumuştur. Radyo ve televizyon programlarında çalışarak hayatına başlamıştır. Ertem Şener televizyonda futbol maçlarında spikerlik yapmaktadır. Günümüzde ise spikerlik yerine sunuculuk yapmaktadır. TGRT, Star TV, Kanal D, Kanal 6 ve Beyaz TV gibi kanallarda sunuculuk yapmıştır. Şimdi ise Beyaz TV'de Beyaz Futbol adlı programı sunmaktadır....
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Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında
Beyaz TV'de yayınlanan Dinamit, Derin Futbol, Ve Gol, ve Kanaltürk'te yayınlanan Ters Cephe programlarında yorumcudur. Kütahyalı, Taraf gazetesindeki köşe yazarlığından önce Sinan Çetin'in firması Plato Film'de metin yazarlığı ve kast direktörlüğü yaptı. Aralık 2008'den itibaren Kanal T'de anahaberleri yorumladı. Aynı kanalda Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ile birlikte Politik Performans programını sundu. Nisan 2009 içinde Kanal T'den ayrıldı ...
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