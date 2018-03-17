Derbi sonrası Galatasaray'a coşkulu karşılama

-Tezahüratlar

-Takımın gelişi



- İSTANBUL



- Derbi maçta Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray’ı taraftarlar tesislerde coşkuyla karşıladı. Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar takımını Florya Metin Oktay Tesislleri'nde coşkuyla karşıladı. Derbi sonrası tesislerin önünde takımının gelişini bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlara ara vermeden devam ederken, takım otobüsünün gelişi ile de meşaleleri yaktı. Çok sayıda taraftar uzun süre tezahüratlara devam ederken, takım otobüsü tesise güçlükle giriş yapabildi.

