Derbi sonrası arbede



- Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalmasının ardından bir grup sarı-lacivertli taraftar, Ülker Stadı'nın önünde Aziz Yıldırım'ı istifaya davet ederken, Ali Koç lehinde de tezahüratlarda bulundu. Protestolar esnasında sarı-lacivertli taraftarlar arasında arbede yaşandı. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe taraftarı, yönetim aleyhinde protestolarda bulundu. Bir grup sarı-lacivertli taraftar, yöneticilerin çıkış yaptığı yere gelerek beklemeye başladı.

Aziz Yıldırım'ı istifaya davet eden taraftarlar, 'Ali Koç, başkan Fenerbahçe şampiyon' tezahüratları yaptı. Bir süre sonra Aziz Yıldırım'ı destekleyen bir grup taraftar ile Ali Koç'u destekleyenler arasında arbede çıktı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği olaylarda birçok kişi göz altına alındı.

