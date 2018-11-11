Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Deprem farkındalığı için pedal çevirdiler - DÜZCE

Deprem farkındalığı için pedal çevirdiler - DÜZCE

- Bisikletlilerden detaylar - Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın konuşması - Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Şefik Akar'ın konuşması Deprem farkındalığı için pedal çevirdiler - Bisiklet tutkunları, 12 Kasım Düzce Depremi'nin 19. yılı nedeniyle Ankara ve Sakarya'dan Düzce 'ye bisiklet turu düzenlediDÜZCE (AA) - 12 Kasım Düzce Depremi'nin 19. yılı nedeniyle Sakarya ve Ankara'dan yola çıkan bisikletliler, Düzce 'ye kadar pedal çevirdi.Turlarını tamamlayan yaklaşık 60 bisikletli, Anıtpark Meydanı'nda bir araya geldi. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, bisikletlileri karşılayarak çiçek sundu.Belediye Başkanı Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin yıl dönümünde acılarına ortak olan bisikletlilere teşekkür etti.Önemli bir buluşma gerçekleştirdiklerini kaydeden Ay, "Depremi unutmayacağız. Depreme dayanıklı binalar, hatta depreme dayanıklı yollar yapıyoruz artık. Deprem bilincini çocuklarımıza da hatırlatacağız çünkü onlar depremi görmedi." diye konuştu.
Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Şefik Akar da 12 Kasım Düzce Depremi'nin yıl dönümü için pedal çevirdiklerini söyledi.

Farkındalık oluşturmak adına böyle bir organizasyon hazırladıklarını anlatan Akar, "Ankara'daki dostlarımızla deprem için farkındalık oluşturmak ve insanlarımızın bu konuda duyarlılığını sağlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Bisikletçi olduğumuz için bu işe bisikletle gönül verdik, arkadaşlarımız Ankara'dan geldi, Sakarya'da buluşup buraya geldik." ifadelerini kullandı.Deprem duyarlılığının arttırılması gerektiğini vurgulayan Akar, "Bundan sonraki yıllarda bu işi arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Farkındalık oluşturmak zorundayız çünkü deprem bölgesinde yaşıyoruz. Bundan sonra da bunları yaşayacağız maalesef. Amacımız, insanlarımızın duyarlı olmasını sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Deprem Farkındalık Bisiklet Turu Deprem Bölgesi Bisiklet 

İlgili Foto Galeriler
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Beşiktaş - Sivasspor Maçından KarelerBeşiktaş - Sivasspor Maçından Kareler
Fenerbahçe - Alanyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Alanyaspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı