Deprem farkındalığı için pedal çevirdiler - DÜZCE

- Bisikletlilerden detaylar - Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın konuşması - Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Şefik Akar'ın konuşması Deprem farkındalığı için pedal çevirdiler - Bisiklet tutkunları, 12 Kasım Düzce Depremi'nin 19. yılı nedeniyle Ankara ve Sakarya'dan Düzce 'ye bisiklet turu düzenlediDÜZCE (AA) - 12 Kasım Düzce Depremi'nin 19. yılı nedeniyle Sakarya ve Ankara'dan yola çıkan bisikletliler, Düzce 'ye kadar pedal çevirdi.Turlarını tamamlayan yaklaşık 60 bisikletli, Anıtpark Meydanı'nda bir araya geldi. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, bisikletlileri karşılayarak çiçek sundu.Belediye Başkanı Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin yıl dönümünde acılarına ortak olan bisikletlilere teşekkür etti.Önemli bir buluşma gerçekleştirdiklerini kaydeden Ay, "Depremi unutmayacağız. Depreme dayanıklı binalar, hatta depreme dayanıklı yollar yapıyoruz artık. Deprem bilincini çocuklarımıza da hatırlatacağız çünkü onlar depremi görmedi." diye konuştu. Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Şefik Akar da 12 Kasım Düzce Depremi'nin yıl dönümü için pedal çevirdiklerini söyledi.
Farkındalık oluşturmak adına böyle bir organizasyon hazırladıklarını anlatan Akar, "Ankara'daki dostlarımızla deprem için farkındalık oluşturmak ve insanlarımızın bu konuda duyarlılığını sağlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Bisikletçi olduğumuz için bu işe bisikletle gönül verdik, arkadaşlarımız Ankara'dan geldi, Sakarya'da buluşup buraya geldik." ifadelerini kullandı.Deprem duyarlılığının arttırılması gerektiğini vurgulayan Akar, "Bundan sonraki yıllarda bu işi arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Farkındalık oluşturmak zorundayız çünkü deprem bölgesinde yaşıyoruz. Bundan sonra da bunları yaşayacağız maalesef. Amacımız, insanlarımızın duyarlı olmasını sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.