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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Denizlisporlu Rodallega lige verilen arada Türk bayraklı tsörtle çalışıyor - DENİZLİ

Denizlisporlu Rodallega lige verilen arada Türk bayraklı tsörtle çalışıyor - DENİZLİ



Denizli sporlu Rodallega lige verilen arada Türk bayraklı tsörtle çalışıyor Denizli sporlu Rodallega lige verilen arada Türk bayraklı tişörtle çalışıyorDENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizli spor'un golcüsü Hugo Rodallega'nın, lige verilen arada üzerindeki Türk bayraklı tişörtle çalışmaya devam etmesi büyük beğeni topladı.Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınına karşı önlemler kapsamında lige verilen arada evinde bireysel antrenmanlara evinde devam eden yeşil - siyahlı takımın golcüsü Hugo Rodallega, çocukları ile yaptığı antrenman çalışmalarını sosyal medyadan paylaştı.Rodallega'nın evinin bahçesinde gerçekleştirdiği antrenmanda üzerinde bulunan Türk bayraklı tişört ile çalışması, takipçilerinin büyük beğenisini kazandıÖte yandan Yukatel Denizli spor'da coronavirüs tedbirleri kapsamında takıma verilen iznin perşembe günü sona ereceği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız 26 Mart Perşembe günü saat 16.00'da toplanarak çalışmalara başlayacaktır." ifadelerine yer verilirken, antrenmanların taraftar ve basına kapalı olarak gerçekleştirileceği öğrenildi.

Sosyal Medya Koronavirüs Bild 

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