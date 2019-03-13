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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Denizlispor yağmur altında çalıştı

Denizlispor yağmur altında çalıştı

Antrenmandan genel ve detay görüntüler

- - Denizlispor, Afyonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor DENİZLİ

Rektör Trol 


- Abalı Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında oynayacağı AFJET Afyonspor maçının hazırlıklarını yağmur altında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldı. Isınma, istasyon koşuları ve esneme çalışmalarıyla başlayan antrenmanda pas, dar alanda oyun kontrol ve taktik çalışmalar yapıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Denizlispor’da eksik ya da sakat futbolcu bulunmazken, takım tam kadro olarak antrenmana katıldı.
AFJET Afyonspor - Abalı Denizlispor mücadelesi 17 Mart Pazar günü saat 13.30'da Zafer Stadı'nda oynanacak.
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