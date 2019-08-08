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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Denizlispor’un yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor İzle

Denizlispor’un yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor İzle

Antrenmandan görüntüler

Karahisar Rektör 

-Detaylar

- DENİZLİ

- Bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Yukatel Denizlispor yeni sezonun hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti. Süper Lig’in yeni ekiplerinden Denizlispor, Afyonkarahisar’daki kampın bitmesinin ardından kente döndü. Hazırlıklarına hemen devam eden yeşil-siyahlılar, çalışmalarını Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yaptı. Antrenman Teknik Direktör Yücel İldiz gözetiminde yapıldı. Antrenmanda yeni transferler, takımla birlikte çalıştı. Teknik ve kondisyon ağırlıklı yapılan antrenmanda oyuncuların hayli neşeli oldukları gözlendi. Antrenmanda bu sezonun transferlerinden Hadi Sacko ise takımdan ayrı çalıştı.
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