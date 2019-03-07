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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Denizlispor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Antrenmandan farklı planlarda detay

- DENİZLİ

Sarı Kart Rektör Trol Yüksek Ateş 


- Spor Toto 1. Lig’de bir haftalık aranın ardından tekrar liderlik koltuğuna oturan Abalı Denizlispor, 11 Mart Pazartesi günü karışılacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Yeşil-siyahlı ekip Spor Toto 1. Lig’in 25. hafta kapanış maçında 44 puan ile ligde dördüncü sırada bulunan Ümraniyespor’u konuk edecek. Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldı. Isınma, istasyon koşuları ve esneme çalışmalarıyla başlayan antrenmanda pas, dar alanda oyun kontrol ve taktik çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Lider Denizlispor’da yapılan antrenmana önceki gün yapılan idmanda sakatlanan Mehmet Akyüz ile yüksek ateşe bağlı olarak hastalığı bulunan Ziya Alkurt katılmadı. Horoz'da Mehmet Akyüz ile Alperen Babacan sarı kart sınırında bulunuyor.
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