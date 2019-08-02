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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Denizlispor transferde hız kesmiyor Haberi

Denizlispor transferde hız kesmiyor Haberi

- Yukatel Denizli spor stadında çalışmalardan detaylar - Denizli spor Kulübü Başkanı Ali Çetin ile röportaj - Kulüp başkan yardımcılarından Engin Şahin ile röportaj - Kulüp başkan yardımcılarından Kaan Şanlıkan ile röportaj - Stattan detaylar - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizli spor, iç transferler dahil 13 oyuncuyla kadrosunu büyük oranda değiştirdi - Kulüp başkanı Ali Çetin:"Emin adımlarla yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Hedefimiz ilk 5. Ona göre bir kadro hazırlıyoruz, 1 - 2 transfer daha var"DENİZLİ (AA) - MUSTAFA DEĞİRMENCİOĞLU - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizli spor, iç transferler dahil 13 futbolcuyla anlaşarak sezon öncesinde kadrosunu büyük ölçüde yeniledi.TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve 9 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Denizli ekibi, transfer döneminde adından en çok bahsettiren kulüplerden biri oldu. Yeşil - siyahlılar, şu ana kadar iç transferler de dahil 13 futbolcuyla anlaştı.Sezon sonu sözleşmesi sona eren Kerem Can Akyüz'ün sözleşmesini uzatarak transferi başlatan Ege temsilcisi, iç transferde kaleci Adam Stachowiak ve İsmail Aissati ile yeniden mukavele yaptı.Kayserispor'da forma giyen Cristian Sapunaru ve Tiago Lopes, Sivasspor'dan Tolgahan Acar'ı renklerine bağlayan Yukatel Denizli spor, Trabzonspor'da oynayan Hugo Rodallega'nın yanı sıra Akhisarspor'da sözleşmeleri biten Mustafa Yumlu ve Zeki Yavru'yu da transfer etti.Malili futbolcu Hadi Sacko ile sözleşme imzalayan Denizli ekibi, Kolombiyalı oyuncu Oscar Eduardo Estupinan, Fas asıllı Fransız Zakarya Bergdich ve Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski'nin transferini gerçekleştirdi. - "1 - 2 transfer daha var" Denizli spor Kulübü Başkanı Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıl aranın ardından döndükleri Süper Lig'de hedeflerinin büyük olduğunu, her gün yeni bir ismi renklerine katarak hızla kadrolarını oluşturduklarını belirtti.
Transferlerle de adlarından söz ettirdiklerini dile getiren Çetin, şunları söyledi:"Emin adımlarla yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Hedefimiz ilk 5. Ona göre bir kadro hazırlıyoruz, 1 - 2 transfer daha var. Sağ olsunlar scout ekibimiz ve sportif direktörümüz, futbol şubemiz bu konuyla ilgili oldukça hassas. Ondan dolayı sıkı bir çalışma yürütüyorlar. Sonuca da ulaştık artık, çok az kaldı. Hedefimiz her zaman söylediğimiz gibi ilk 5. İnşallah o hedefe de ulaşmak için tüm mücadelemizi sürdüreceğiz."Yenilenen stat çalışmasında sona geldiklerini anlatan Çetin, " Denizli 'ye yakışan bir stat oldu. Çok az bir işimiz kaldı, yüzde 95'ini tamamladık. Artık toparlanmaya başladık, temizlikler başladı, boya devam ediyor. Çok basit şeylerimiz kaldı." diye konuştu.
- Şanlıkan: "Ligde ses getireceğimizi düşünüyorum"Kulüp başkan yardımcılarından Kaan Şanlıkan ise "Transfer ettiğimiz oyuncular gerçekten Süper Lig'e damga vuracak futbolcular. Her futbolcumuzun ortaya koyduğu oyunla Denizli spor olarak bu sezon ligde ses getireceğimizi düşünüyorum. Hem oynadığımız futbolla hem de transferlerimizle burada kalıcı olmak istiyoruz." dedi.
Diğer başkan yardımcısı Engin Şahin de "Bütçeyi aşmadan gerçekten iyi transferler yaptığımızı düşünüyorum. En büyük transferlerimizden biri bu stadı yenilemek oldu." ifadelerini kullandı.

Muhabir Transfer Dönemi Şampiyon Rektör Yükselen 

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