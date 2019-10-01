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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Denizlispor, Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Denizlispor, Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Antrenmandan farklı planlarda görüntü

- DENİZLİ

Rektör 


- Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşması hazırlıklarına başladı.
Yeşil-siyahlı ekip zorlu deplasmanın hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman ile başladı.
Teknik Direktör Yücel İldiz gözetiminde hazırlıklarına başlayan Horozda cezalı ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Teknik ve kondisyon ağırlıklı yapılan antrenmanda futbolcuların hayli hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı. Denizlispor 8 puan ile ligde 9. sırada bulunuyor. Yeşil siyahlı ekip 4 haftalık 3 puan hasterine Malatyaspor deplasmanı ile son vererek tekrar çıkışı yakalamak istiyor.
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